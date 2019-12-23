Молдова продовжить отримувати газ через Україну



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Ігор Додон: з січня 2020 року продовжиться звичний транзит російського газу через Україну завдяки домовленостям з РФ про транзит газу в Європу

Завдяки домовленостям між Україною і РФ Молдові не доведеться вдаватися до альтернативних шляхів отримання газу

Молдова буде і далі отримувати російський газ транзитом через Україну. Про це заявив на брифінгу президент Молдови Ігор Додон.

Як зазначив Додон, з січня 2020 року продовжиться звичний транзит російського газу через Україну завдяки домовленостям між Україною і Росією про транзит газу в Європу.

«Ви знаєте, що Росія і Україна змогли домовитися, це означає, що газ і далі буде надходити в республіку звичним шляхом», - сказав Додон.

При цьому прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку висловив надію на те, що Київ і Москва зможуть підписати контракт найближчим часом.

«Це означає, що всі альтернативні шляхи отримання газу, які ми розробили, нам не знадобляться. У тому числі не знадобиться і акредитив від ЄБРР у розмірі 50 мільйонів доларів, якими могли б скористатися для закупівлі газу», - розповів Кіку.

Нагадаємо, Україна, Росія і Єврокомісія підписали протокол про транзит газу. Контракт на поставку газу в Європу Україна і Росія мають підписати до кінця року. Термін дії нового договору - 5 років, з умовою продовження ще на 10 років.

Завдяки домовленостям про новий газовий контракт з Росією в Україні цієї зими не буде зростати ціна на газ. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, це дає можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги за опалення.

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Джерело: РБК-Україна