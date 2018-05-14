У Росії будуть саджати за боротьбу зі злочинами посадових осіб

В державі, де правлять шахраї і злодії, корупція і порушення прав людини давно де-факто - норма, а боротьба з цим - злочин

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Ну вот, слава Богу, наконец-то все встало на свои места: путинский режим открыто решил сделать борьбу с коррупцией уголовно наказуемым преступлением. Я лично приветствую этот шаг. Давно пора открыто и честно заявить, что разворовывание России, ее ресурсов и бюджета, миллиардные взятки, откаты и заносы, пытки, истязания и даже физическое устранение критиков режима — правовая норма, суть и соль нынешней государственной политики. Именно ради этого нынешней номенклатурой во главе с В.В. Путиным лично захвачено все государство, все его институты — партии, парламент, армия, полиция, суды и т.д. Ведь главная задача государственного аппарата — обеспечить беспрепятственное коррупционное обогащение правящих чинуш и законом защитить наворованное от всяких излишне любопытных глаз, ушей и расследований. Собственно, в государстве, где правят жулики и воры, коррупция и нарушение прав человека давно де-факто — норма, а борьба с этим — преступление. Просто сегодня, видимо, принято решение открыто заявить об этом перед всем народом и мировым сообществом.

Кто сомневается — здесь доказательства. Все партии и фракции нашей «ГосДуры»(где ж там оппозиция?! Видимо, сильно «в доле») внесли и скоро примут проект закона, по которому сажать в тюрьму станут тех, кто расследует факты коррупции, пыток, избиений и убийств, совершаемых должностными и иными значимыми лицами России. Вот полный текст.

Понять его нормальному человеку непросто, поскольку суть, как это обычно делается бюрократами, скрыта за благими намерениями о «защите прав и свобод граждан России». На самом деле речь идет об уголовном преследовании лиц за сведения, распространение или передача которых «ПРИВЕЛИ ИЛИ МОГУТ ПРИВЕСТИ (!) к «ограничительным мерам» в отношении некоторых граждан России или подконтрольных им структур. В переводе на нормальный русский это означает, что любой, кто посмеет сообщить (опубликовать, направить) информацию о ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ и их прихлебателях, уличенных в воровстве бюджета, взятках, грубом нарушении прав человека, участии в пытках, истязаниях и даже убийствах, в вынесении заведомо неправосудных решений, если это повлекло или МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ международные санкции, подлежит УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ с реальными тюремными сроками.

Вы будете смеяться, но посмотрите сами: одобряющий отзыв на проект от Правительства РФ подписал… попавший под такие санкции Сергей Приходько(!). Да, именно тот самый, который на яхте олигарха Олега Дерипаски то ли с Настей Рыбкой на халяву развлекался, то ли решал вопрос, как организовать вмешательство русских хакеров в ход выборов президента США.

Вот «права и свободы» именно таких «отдельных граждан» и призван защищать новый закон. А так же других коррупционеров, убийц заключенных и всех остальных подобных садистов и мерзавцев, избивающих, пытающих и истязающих граждан. Правозащитники, журналисты, общественные деятели и немногие еще оставшиеся порядочные политики за разоблачение коррупционных преступлений и должностного садизма теперь сами легко сядут в тюрьму, ведь их расследования МОГУТ ПРИВЕСТИ к санкциям. Предположим, разоблачили вы очередной «домик для уточки» или сфотографировали чей-то дворец, построенный на

наворованное — в тюрьму! Ибо посягаете на святое — на право должностных лиц грабить оккупированную ими страну и народ.

И еще одно: ни одна страна мира, даже самая людоедская и воровская, НИКОГДА в истории цивилизации не заявляла, что борьба с преступлениями ЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. До такого позора опустилось только российское государство. Вот уж действительно, на воре и шапка горит!

Джерело: Эхо Москвы

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