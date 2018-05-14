Україна потребує єдиного центру державної політики щодо трудових мігрантів — Бурбак

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Максим Бурбак на Погоджувальній раді

«Питання трудової міграції дуже болюче, але єдина державна політика щодо нього відсутня»

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак пропонує створити в системі виконавчої влади єдиний підрозділ або відомство для реалізації державної політики щодо трудової міграції. Про це він заявив на Погоджувальній раді.

«Сьогодні я надіслав звернення до прем’єр-міністра з пропозицією створити в системі виконавчої влади єдиний підрозділ або й відомство для реалізації державної політики щодо трудової міграції», - зазначив він.

Бурбак наголосив, що питання трудової міграції дуже болюче, але єдина державна політика щодо нього відсутня.

«Про цю проблему зараз просто кричать всі й всюди, крім парламенту. Мільйони українців працюють за кордоном. Вони вже давно є основним інвестором в економіку України. Але державна політика щодо наших трудових мігрантів практично відсутня. Закон «Про зовнішню трудову міграцію» є рамковим і здебільшого не виконується. Профільні фахівці й підрозділи розкидані по різних управліннях і навіть відомствах. Далі продукування статистики й констатації наслідків діло не рухається», - сказав він.

Керівник фракції також закликав народних депутатів приєднатися до міжфракційного об’єднання, яке опікуватиметься законодавчими проблемами трудових мігрантів.

«У Верховній Раді ми з колегами ініціюємо створення відповідного міжфракційного об’єднання - щоби почати формувати законодавчу основу для державної політики у цій сфері. Прошу долучатися колег з інших фракцій», - резюмував Бурбак.