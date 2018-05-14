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    Політика

    Україна потребує єдиного центру державної політики щодо трудових мігрантів — Бурбак

    • Сьогодні, 15:21
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    Максим Бурбак на Погоджувальній раді
    Максим Бурбак на Погоджувальній раді

    «Питання трудової міграції дуже болюче, але єдина державна політика щодо нього відсутня»

    Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак пропонує створити в системі виконавчої влади єдиний підрозділ або відомство для реалізації державної політики щодо трудової міграції. Про це він заявив на Погоджувальній раді.

    «Сьогодні я надіслав звернення до прем’єр-міністра з пропозицією створити в системі виконавчої влади єдиний підрозділ або й відомство для реалізації державної політики щодо трудової міграції», - зазначив він.

    Бурбак наголосив, що питання трудової міграції дуже болюче, але єдина державна політика щодо нього відсутня.

    «Про цю проблему зараз просто кричать всі й всюди, крім парламенту. Мільйони українців працюють за кордоном. Вони вже давно є основним інвестором в економіку України. Але державна політика щодо наших трудових мігрантів практично відсутня. Закон «Про зовнішню трудову міграцію» є рамковим і здебільшого не виконується. Профільні фахівці й підрозділи розкидані по різних управліннях і навіть відомствах. Далі продукування статистики й констатації наслідків діло не рухається», - сказав він.

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    Керівник фракції також закликав народних депутатів приєднатися до міжфракційного об’єднання, яке опікуватиметься законодавчими проблемами трудових мігрантів.

    «У Верховній Раді ми з колегами ініціюємо створення відповідного міжфракційного об’єднання - щоби почати формувати законодавчу основу для державної політики у цій сфері. Прошу долучатися колег з інших фракцій», - резюмував Бурбак.

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    Народний фронт мігранти закон політика
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