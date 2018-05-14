Сотні палестинців отримали поранення під час протестів на кордоні з Ізраїлем

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Ізраїльські військові





Міністерство охорони здоров'я Палестинської автономії заявляє про дев'ятеро загиблих та понад 500 поранених протестувальників

На ізраїльському кордоні 14 травня тривають сутички. Заворушення почалися за лічені години до перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Організатори загального страйку в Газі очікують, що на ізраїльському кордоні зберуться до мільйона протестувальників. Про це повідомляє DW.

Згідно з повідомленням, перед відкриттям посольства США в Єрусалимі, на кордоні Ізраїлю і Сектора Газа спалахнули протести, в результаті яких в понеділок, 14 травня, загинули дев'ять палестинців, ще понад 500 були поранені, повідомляє міністерство охорони здоров'я Палестинської автономії. Більше 20 палестинців отримали кульові поранення, коли ізраїльські солдати відкрили вогонь по протестувальниках. За словами очевидців, кілька палестинців спробували перерізати прикордонні загорожі і прорватися в Ізраїль. Багато протестувальників палили автомобільні шини.

Як повідомлялося, палестинці в Секторі Газа 14 травня проводять загальний страйк на знак протесту проти перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. У регіоні не працюють магазини, школи і університети. До генеральної страйку закликали всі політичні сили в Секторі Газа, включаючи радикальний рух ХАМАС. Через рупори, встановлених на мечетях, лунають заклики до населення взяти участь в акціях протесту.

Очікується, що на мітинг на кордоні між Сектором Газа і Ізраїлем зберуться до одного мільйона чоловік. Відкриття посольства США в Єрусалимі заплановано на 16:00 по Києву.

Рішення президента США Дональда Трампа про перенесення американського посольства в Єрусалим викликало критику в світовому співтоваристві і масові протести на Близькому Сході. Трамп приурочив переїзд посольства до 70-річчя держави Ізраїль, яке було проголошено 14 травня 1948 року.

Раніше ізраїльські військові з допомогою листівок закликали жителів Сектора Газа утриматись від акцій протесту, не наближатися до разграничительному паркану і не вступати в сутички з армією.