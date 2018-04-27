Успіхи путінської дипломатії: військові бази США незабаром з'являться вже і в Казахстані

Крім конфліктів з усім світом і конфронтації з ключовими державами Росія своїм партнерам більше нічого не пропонує

Мовою оригіналу Объясните мне кто-нибудь!!! Чего построил наш президент? Вроде как Таможенный Союз, вместе с Белоруссией и Казахстаном. Где существует единое экономическое пространство, валюта, законы, свободное перемещение труда и капитала. Прообраз некого нового СССР, не так ли? К которому, по идее, должны

Володимир Путін

Крім конфліктів з усім світом і конфронтації з ключовими державами Росія своїм партнерам більше нічого не пропонує

Мовою оригіналу

Объясните мне кто-нибудь!!! Чего построил наш президент? Вроде как Таможенный Союз, вместе с Белоруссией и Казахстаном. Где существует единое экономическое пространство, валюта, законы, свободное перемещение труда и капитала. Прообраз некого нового СССР, не так ли? К которому, по идее, должны с радостью и удовольствием присоединяться также другие части бывшего Советского Союза.

А что получилось? С Украиной разодрались на десятилетия, Молдавия все дальше уходит к Румынии и ЕС, Грузия почти в НАТО, даже Армения навострила лыжи в Европу. Наш главный союзник батька Лукашенко мелко вибрирует между Россией, Европой и Украиной. А вот и новый сокрушительный сюрприз: военные базы США скоро появятся на территории Таможенного Союза, то есть в Казахстане. Подробнее — читай заметку.

Значит, полное фиаско (есть еще более точное слово на пять букв) политики Путина на территории бывшего СССР? Никаких союзников среди «братских республик» у России нет? Зачем же тогда городили огород, создавали все эти АБВГД-ейки, ТС, ОДКБ, любезничали на саммитах, клялись в любви и дружбе? Значит, все это фейк, когда на фоне антиамериканской истерии в РФ и худших отношений между США и Россией Казахстан гостеприимно распахивает свои порты на Каспии американским военным! Момент, как говорится, выбран лучше не придумаешь.

Полагаю, следующий шаг — открытие военного Центра НАТО где-нибудь под Оршей, что рядом со Смоленском. А почему бы и нет? Ведь кроме ругани со всем миром и конфронтации с ключевыми державами Россия своим «товарищам» по ТС ничего не предлагает. А перспектива масштабного конфликта с НАТО и США воспринимается всеми нормальными людьми одинаково: как неприемлемый и крайне опасный сценарий для всех живущих на Земле. И здесь союзников у России вообще нет.

Хотя я, наверное, ошибаюсь. Совсем забыл про Ким Чен Ына, а также дружественный нам исламскую республику Иран. Похоже, только эти страны еще как-то готовы поддержать наш антиамериканский (и антиевропейский) запал. Жаль только, что эти замечательные страны не являются драйверами мирового прогресса, скорее его аутсайдерами. Но нам ведь не привыкать?

Джерело: Эхо Москвы

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