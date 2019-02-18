Венесуельська криза - яскравий зразок цивілізаційної розвилки

Президент Венесуели Ніколас Мадуро і президент Росії Володимир Путін

Росія зробила свій вибір: «своїх не здаємо, навіть якщо вони забруднилися по самі вуха!»

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Давайте сравним две группы стран.

1) США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Австрия.

2) Белоруссия, Россия, Иран, Китай, Куба, Турция, Индонезия.

В этих двух группах я намеренно выделил наиболее значимые в политическом и экономическом отношении страны (да простят меня Никарагуа и Гватемала). Теперь простенькие вопросы: в какой группе люди живут дольше, богаче, счастливее, свободнее? Где быстрее развивается научно-технический прогресс и зарождаются новые грани и тенденции мирового гуманитарного развития: музыки, театра, литературы, кино, моды, живописи? Какая группа стран более причастна к основам нынешней человеческой цивилизации?

Боюсь, ответ очевиден. Первая группа стран, грубо говоря, впереди планеты всей практически по всем показателям. Значит, они могут и умеют многое такое, чего пока не получается у остальных. Именно эти страны, построившие у себя более совершенную систему управления и развития, считают, что в Венесуэле должны пройти свободные выборы под руководством спикера Парламента Гуайдо, который на этот период имеет полное право исполнять обязанности главы этого государства. Я предвижу возглас: «А как же Китай?!» Во-первых, по общему уровню достатка населения, гражданских и политических СВОБОД Китаю еще очень далеко даже до Испании или Португалии. Это во-первых. Во-вторых, эта страна не против Гуайдо. Она лишь говорит: «Давайте не будем торопиться. Вы там спокойненько у себя разберитесь, кто из вас прав. А лучше проведите мирные выборы, чтобы мы могли продолжить сотрудничество с той властью, которую изберет народ…»

Правда, это намного более гибкая позиция по сравнению с российской уперто-ортодоксальной. Типа «своих не сдаем, даже если они обделались по самые уши!»

Теперь про Латинскую Америку. Там большинство тоже определилось: Бразилия, Аргентина, Чили — я опять по ключевым игрокам — примкнули к группе номер один. В меньшинстве — Боливия, Куба, Никарагуа, Сальвадор. Явно неравные пропорции. Есть еще Мексика, которая как бы не признала Гуайдо и право Парламента отправлять в отставку узурпатора власти. Но Мексика не дура: она предложила свое посредничество в нормализации кризиса и налаживании в Венесуэле мирного диалога. Практически беспроигрышная позиция. Кстати (и это намеренно скрывают наши придворные СМИ), в Никарагуа последние полгода происходит почти то де самое, что в Венесуэле: мощнейшие уличные акции против действующей власти. Я это знаю от близкого товарища, который давно живет в этой живописной республике. Там Правительство бывших «сандинистов», пришедшее к власти «двадцать лет спустя», давно на ладан дышит, я лично даже удивлен, что оно под таким давлением еще не пало. Так что у Никарагуа в этом конфликте дорога одна: до конца с Мадуро. Следующие — либо они, либо Куба.

В целом, ситуация в Венесуэле оказалась цивилизационным водоразделом: прогресс, свобода и демократия против авторитаризма, диктатур и опасных социальных экспериментов. (Яркий пример такого исторического противостояния — итоги развития Северной и Южной Кореи). Жаль, что Россия все время в списках стран, которые против свободы, прогресса и развития. Что ж, видимо, это удел всех государств, идущих против хода не времени.

P.S. Если кто пропустил, то Китай последние годы активно сворачивает все реформы Дэн Сяо Пина, которые были направлены на сменяемость персональной власти и постепенной демократизации страны. В КНР совсем недавно была изменена Конституция, из

нее исчезли все ограничения по сроку пребывания у руля Генсека. Так что у Китая (а,значит, и у всего мира) впереди — тяжелые времена и сложности. Узурпация власти, поверьте, самая опасная на свете штука, порою угрожающая не только миру на земле, но и вообще дальнейшему существованию всей цивилизации. Вспомните мои слова про Китай лет через 12-15!

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