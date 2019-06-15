Ігри імпічменту

У Сполучених Штатах демократи шукають спосіб усунути від влади Трампа

Демократи остаточно не визначилися, чи є в них юридичні й політичні перспективи виграти битву в Дональда Трампа.

Під загрозою судового позову генеральний прокурор Вільям Барр був змушений погодитися надати юридичному комітету Палати представників усі документи, пов'язані з розслідуванням спеціального радника Роберта Мюллера щодо зв'язків Дональда Трампа з росіянами. Попри великі сподівання демократів, виступ спеціального прокурора Роберта Мюллера не став сенсацією і не додав ясности щодо шансів витиснути чинного президента з Білого дому.

Отже, намагаючись виправити стан справ і підкинути хмизу в ледь тліючий вогонь суспільного інтересу, в понеділок юридичний комітет провів слухання, родзинкою яких мали стати свідчення колишнього радника Білого дому Джона Діна ІІІ. Він майже п'ятдесят років тому був одним з ключових учасників Вотергейтського скандалу, що призвів до відставки президента Річарда Ніксона.

Повідомивши, що він не є «фактологічним свідком», пан Дін зосередився на проведенні паралелей у справах Ніксона і Трампа. Втім, відчутного успіху такий задум не мав. Називаючи слухання новою версією шоу 1970-х і пропагандою, конгресмен-республіканець Мет Гаец мав рацію: адже Джон Дін тривалий час співпрацює з CNN, що можна трактувати як конфлікт інтересів. Дональд Трамп у притаманній йому відвертій манері назвав свідка невдахою і повідомив, що на відміну від Ніксона не збирається покидати президентський офіс.

Навряд чи такий невдалий старт відвадить голову комітету Джеральда Надлера від подальших спроб скомпонувати справу проти Трампа. Поділяють таку думку й потенційні кандидатки в президенти сенаторки-демократки Елізабет Воррен і Кірстен Джиллібрандт. Особливо після нещодавнього інтерв'ю Трампа телеканалу АВС, де він припустив, що все одно погодився б почути компрометуючу інформацію на опонента від представника іноземного уряду, втім, додавши, що, можливо, повідомив би про це ФБР.

Прогресивні демократи вважають, що електорат «віслюків» може бути незадоволеним, якщо не розпочнеться процедура усунення. А професор американської політичної історії Алан Ліхтман, відомий своїми точними прогнозами щодо результатів останніх дев'яти президентських кампаній, переконаний, що демократам не перемогти Трампа на виборах-2020, якщо проти нього не почнеться процедура імпічменту.

Втім, комітетські слухання не змінили скепсису спікерки Палати представників Ненсі Пелозі, яка вважає імпічмент марнуванням часу та зусиль, допоки громадська думка не зміниться на сприятливішу. Хоча, за даними CNN, число прихильників імпічменту сягає 41%, проти процедури виступає понад половина американців — 54%. Показовим є інше опитування CNN, згідно з яким лише двоє з 41 конгресмена-демократа, що торік вибороли місця в республіканців, вважають, що доцільно ініціювати імпічмент. Утім, більшість з них погоджується з думкою, що слід продовжити конгресове розслідування і подивитися, куди воно приведе.

Дані агенції Gallup підтверджують, що настрої американців можуть істотно змінитись, адже на початку 1973 року лише 19% американців погоджувались з ідеєю відсторонення Річарда Ніксона, а напередодні його відставки влітку наступного року ця цифра перевищила 50%. При цьому істотно зросла підтримка відсторонення й серед однопартійців президента — з 6% до 31%.

Більш результативними можуть бути закриті слухання наступного тижня, коли свідчитиме радниця Трампа під час виборчої кампанії і директорка з питань публічних комунікацій Білого дому Гоуп Гікс. Вона стане першою членкинею команди чинного президента, яка свідчитиме перед керованим демократами комітетом.

Пані Гікс фігурувала як один з ключових свідків у розслідуванні Роберта Мюллера, оскільки була присутньою при більшості епізодів, які можна трактувати як перешкоджання здійсненню правосуддя з боку її боса. Гоуп Гікс очікує складна розмова, адже їй доведеться пройти між двох вогнів — відповідати на складні запитання досвідчених конгресменів і не порушити при цьому накладених президентом обмежень стосовно змісту та обсягу інформації, що її може надати колишня посадовиця.

Дональд Трамп використав процедуру виконавчих привілеїв і щодо свого колишнього юридичного радника Дона Макгана та його заступниці Анні Дональдсон. Перший відомий тим, що погрожував своєю відставкою, коли Дональд Трамп вимагав від нього дати настанови посадовцям міністерства юстиції звільнити спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Не лише роздратування, а й політико-правову реакцію спричинить подана в понеділок юристами Трампа апеляція до Окружного суду округу Колумбія: вони стверджують, що крім випадку процедури імпічменту Конгрес не має права проводити розслідування проти президента. Дехто з правників уже каже що це пряма спроба поставити президента над законом.

До такого кроку Трамп вдався, аби заблокувати судові позови конгресменів, які намагаються отримати його фінансові документи. На думку законотворців, вони зможуть знайти там підтвердження свідчень колишнього особистого юриста Трампа Майкла Коена, засудженого й ув'язненого після розслідування Роберта Мюллера, щодо фінансових та податкових злочинів, а також порушень законодавства щодо фінансування виборчих кампаній (виплати з виборчого фонду жінкам, з якими Трамп мав інтимні стосунки).

Майже синхронно з апеляцією канал NBC News оприлюднив дані свого розслідування, що свідчить про отримання компаніями чинного президента прибутків від продажу або надання в оренду нерухомости 22 представникам іноземних урядів. Це може бути порушенням Конституції в частині отримання вигоди від іноземних агентів під час перебування на державній посаді. Проти Трампа вже зареєстровано дві судові справи. Втім, юристи президента вважають, що це звичайні бізнес-трансакції, а не спеціальні (читай — корупційні) платежі. Усе ускладнюється тим, що це положення Основного Закону за 230 років ніколи не ставало причиною розгляду в судах.

Хай там як, але напередодні виборів 2020 року демократи використовуватимуть найменшу можливість для боротьби з незручним політичним опонентом. Інструмент імпічменту залишатиметься одним з варіантів. Утім, за всю історію Палата представників спромоглася засудити за цією процедурою лише 19 осіб: 15 федеральних суддів, одного сенатора, одного міністра і двох президентів (Ендрю Джексона і Білла Клінтона, якого відразу ж виправдав контрольований демократами Сенат).

Показовим є те, що лідер серед кандидатів-демократів Джозеф Байден не особливо переймається питанням імпічменту. Згідно з рейтингом Quinnipiac Байден має перевагу над Трампом у 13% (53% проти 40%), утім, зведений рейтинг RealClearPolitics свідчить про менший розрив — у 9%. Байден позиціює себе як єдиного кандидата, що здатний перемогти «екзистенціальну загрозу країні». У відповідь Трамп вдається до особистих образ, називаючи колишнього двічі віцепрезидента, сенатора з 36 річним стажем «невдахою», «сонним хлопцем» і «розумово найслабшим».

Джерело: Дзеркало тижня

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