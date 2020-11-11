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    Думки вголос

    Готовність армії до війни – хоч наступальної, хоч оборонної, – найважливіший фактор успіху

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Готовність армії до війни – хоч наступальної, хоч оборонної, – найважливіший фактор успіху

    Дивимося і мотаємо на вус

    Мовою оригіналу

    Армения признает, что одним из факторов поражения стала неготовность армии. Не удивительно. Армянские герои начала 90-х, которые завоевывали азербайджанские земли, уже давно на пенсии по возрасту. Солдаты и офицеры нынешнего поколения реальной войны не знают – много лет они выполняли пассивные оборонительные задачи. И скорее всего, в реальность полномасштабной войны не верили. Еще бы, с последних боев минуло больше четверти века. Целое поколение армян родилось и отслужило армейскую службу при «независимом» Карабахе, территориально присоединенном к Армении.

    Они просто оказались не готовы к активной и действенной обороне, я не говорю уже о контрударах. Армян устраивал статус-кво. Играл свою роль и фактор военного союза Армении с Россией. Армяне не считали, что им надо быть сильнее азербайджанцев, поскольку за них должна вступиться Россия со своей гигантской (по меркам Закавказья) армией. Но армянские политики и генералы забыли, что договора с Россией не стоят даже бумаги, на которых они написаны.

    Азербайджанцев статус-кво не устраивал. Они готовились к войне. И даже особо это не скрывали. Они были готовы вернуть территории военным путем.

    Готовность армии к войне – хоть наступательной, хоть оборонительной, – важнейший фактор успеха. Многолетнее перемирие неоправданно успокаивает. И при этом приводит армию к состоянию гражданского ополчения.

    Когда в 1995 году хорватская армия освобождала Сербскую Краину, произошло примерно это и произошло. Краинская армия, которая формально считалась героической и не менее сильной, чем хорватская, на деле за годы бездействия превратилась в небоеготовое ополчение. Бойцы находились не на позициях и в частях, а по домам. Многие с разрешения командования ходили на гражданскую работу (в армии платили не много). Более того, часть бойцов вообще уехало на заработки за границу, продолжая числиться в действующей армии. А зачем напрягаться со службой? Ведь надо семью кормить. А если что, то буквально у границы стоит несравнимо более сильный контингент сербской регулярной армии.

    Но хорваты пошли в планомерное наступление, сербская армия не произвела ни одного выстрела, а краинская сепаратистская армия оказалась абсолютно не готова к войне.

    Если Украина имеет грамотную наступательную военную доктрину, направленную на освобождение Крыма и Донбасса, думаю, мы рано или поздно вернем эти территории. Действия Азербайджана – нам пример.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія армія війна Азербайджан Вірменія Україна
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