Савченко знову на свободі: кому це вигідно і що буде далі

Надія Савченко Фото: Уніан

Савченко випустили під вибори?

Є кілька причин. Уже [генпрокурор] Юрій Луценко заявив про судову систему, але ж не було клопотання, підготовленого прокуратурою, яке дало б можливість суду мати підстави для того, щоб продовжити запобіжний захід Савченко і Рубану у вигляді утримання під вартою. У прокуратурі цього не зробили і це проблема їхньої роботи.

Але тут може бути й умисел, який має відношення до наближення парламентської кампанії. Можливо, є інтерес в тому, щоб Савченко була на свободі і могла вести свою політичну силу, або у когось відтягувати (голоси), або навіть претендувати на проходження в Раду, хоча це поки сумнівно.

Савченко - дуже експресивна людина і вона може використовуватися як інструмент у майбутній політичній боротьбі. Адже спочатку ця справа було підконтрольна президенту і його вертикалі. Зараз йде ослаблення президента, і багато хто розуміє, що, найімовірніше, він не залишиться на своєму посту. Це відкриває вікно можливостей для зацікавлених сторін через прокуратуру, використовуючи вплив, прохання, подяки для того, щоб це зробити.

Хто може бути зацікавленою стороною? Складно сказати. Однозначно, це не представники нинішньої влади. Навпаки, це показує недолугість роботи Генпрокуратури, а сам Луценко назвав це хворобою судової системи, яка з 2016 реформувалася з ініціативи та під наглядом Порошенка. Тобто це вигідно зараз опонентові Порошенка у другому турі виборів. Мовляв, дивіться, Насірова випустили, Савченко і Рубана випустили, хоча звинувачення були досить серйозними як в одному, так і в іншому випадку.

Важливо розуміти, що Савченко ще не виправдали. Це тільки питання запобіжного заходу. І раз немає клопотання від прокурора, то на якій підставі суд може приймати рішення про те, щоб тримати її під вартою? Навпаки, є клопотання з боку захисту, в якому йдеться про прохання відпустити і приводиться низка аргументів «чому»: мовляв, вона зобов'язується приходити (до суду), здати паспорти тощо. Більш того, Савченко ще не обрали запобіжний захід, лише випустивши її. А вже на наступному засіданні буде вирішуватися питання щодо міри запобіжного заходу - на сьогоднішній день воно відкрите. І прокурори можуть підготувати клопотання.

Тому це в жодному разі не виправдання Савченко та Рубана. Питання стосується виключно того, де вони перебуватимуть до моменту оголошення вироку. І не варто виключати, що Надя може повернутися в СІЗО.

Разом з тим, я далекий від того, що це була недбалість ГПУ. Найімовірніше, мова йшла про якесь діяння з певним наміром. Тому якщо її зараз відпустили, то я сумніваюся, що далі братимуть під варту.

Реакція українців? Справа в тому, що до неї інтерес вже впав, і після цього у нас були інші герої і проблеми. Тоді говорили, що вона герой, але ж генпрокурор показував фільм. А питання доказової бази і остаточне слово буде за судом.

На вибори президента питання Савченко не вплине. Звичайно, це можуть використовувати прихильники Зеленського. Мовляв, що це за свавілля - спершу нам показували фільм, де йшлося про те, що вона хотіла Раду підірвати, а тепер її відпустили, хоча вона наче небезпечна людина. Але і з боку чинного президента можуть говорити, що мало не Зеленський винен в тому, що її відпустили. Хоча ясна річ, що ніякого відношення до цього Зеленський не має і не може мати.

Найімовірніше, мова йде про парламентські вибори. Ми ж розуміємо, що можуть бути дострокові парламентські вибори в кінці липня. Правова база та юридична аргументація вже підготовлена - це і рішення адміністративного суду, і питання того, що фактично з 2016 року у нас немає коаліції, що досить легко і просто встановити. І ситуація з Савченко, вочевидь, має відношення до парламентських виборів.

Джерело: Апостроф

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