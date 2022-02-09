2022 рік буде роком політичного вибору Володимира Зеленського

Українській владі необхідно витримати тиск Кремля

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В Киев за последний месяц приехало едва ли не рекордное количество европейчких политиков топ-уровня. В Украине побывали Борис Джонсон, Матеуш Моравецкий, Анналена Бербок, руководители Министерства иностранных дел Чехии, Австрии, Словакии; в конце концов сейчас приехал Эммануэль Макрон. Об Украине и про Украину говорили Жозеп Боррель и Энтони Блинкен.

Возникает вопрос: с чем это связано?

Первый и логичный ответ – угроза угроза российской агрессии. Однако не всё так просто. Угроза вторжения была есть и будет: хочу напомнить что Украина находится в состоянии де-факто войны, есть оккупированный Донбасс, есть аннексированный Крым.

Ситуация в 2022 года отличается тем, что о российской угрозе, в первую очередь, говорят американские средства массовой информации – это происходит на фоне консультации по гарантии безопасности между Вашингтоном и Москвой. Украинское политическое руководство, наоборот, более спокойно реагирует на информационные вбросы.

Суть процессов – игра мускулами и попытка поднять ставки в переговорах РФ и США, в консультациях с НАТО и ЕС

Россия, требуя гарантий безопасности, хочет получить признания за ней статуса супердержавы со своей зоной влияния, своими интересами и правом на свои подходы к внешней политике.

В эту канву вполне укладываются визиты ключевых европейских политиков в Украину. Если говорить о приезде Джонсона и Моравецкого, то тут, с одной стороны, игра на российском направлении, с другой, желанием Британии вернуть себе статус глобального политического игрока и интересах Киева по выстраиванию тактических союзов.

Однако если мы говорим о визитах политиков из Германии, Франции, Чехии, Австрии, Словакии в конце-концов заявлениях представителей США, то сложно не заметить одну общую деталь: разговоры о безальтернативности выполнения минских соглашений как со стороны России так и со стороны Украины.

То есть о необходимости работать по реализации «Минска-2» говорят как наши европейские партнёры, так то же самое говорит Российская Федерация

Параллельно с этим есть несколько интересных сигналов. Как минимум:

Сегодняшнее заявление Макрона о том что отзыв законопроекта о переходном периоде на Донбассе является реализация договоренностей в нормандском формате

Заявления представителей ОРДЛО о том, что якобы обсуждается некий план урегулирования, в разработке которого они принимали участие.

Есть заявления Пескова, Путина, Лаврова на ту же тему.

На этом фоне можно говорить о том что кризис, связанный с обсуждением возможности российского вторжения, может быть и элементом принуждения Украины компромиссам по реализации «Минска-2», согласии на близкую к российским желанием последовательность действий.

И такой подход вполне устроит в Москву. Я хочу в качестве примера напомнить статью Соловьёва в издании Коммерсант от 26 января 2021 года. Там российский пропагандист напрямую пишет, что гарантии безопасности (и невступления Украины в НАТО) в письменном виде получить нереально. А вот реализация минских соглашений в российском прочтении появляется желаемым вариантом, при котором сохраняют лицо как Москва так и НАТО и Вашингтон: формально никто никому не уступил, а Украина якобы сама решила реализовать «Минск-2» в формате, который закрывает возможность сближения с европейскими структурами.

Но, если нас будут подталкивать к реализации минских соглашений, стоит задаться вопросом о возможных вариантах. Скорее всего в том или ином виде на подписание либо как минимум обсуждение компромиссов пойти придётся. Это нежелательный и крайне опасный путь. Тем более, что окружение Зеленского не коммуницировало такую возможность. Подписание документов, включающих компромиссы, вызовут политическую нестабильность и существенно ослабят украинские власти. Могут вызвать новый виток политического кризиса. Вопрос в том, как будет действовать руководство страны.

Вариант первый: меняем будущее на деньги либо Пашинянизация украинской политики

Данный подход заключается в подписании компромиссных вариантов по Минску и начале их реализации, надеясь на внешнюю поддержку. Тем более, что при реальных подвижках такую, в том числе и финансовую, могут обещать как представители Европейского Союза Соединённые Штаты Америки, так и Российская Федерация. Последняя, например, может разблокировать поставку угля, нефтепродуктов, газа.

Но, ещё раз, это момент неустойчивости для президента Зеленского и это превращение Украины в некий аналог Армении. То есть Пашинянизация украинской внешней политики: формальная демократия, европейские лозунги при ограниченности внешнеполитического манёвра.

Вариант второй. Обещать не значит жениться

Не стоит забывать, что после подписания любых международных соглашений есть элемент ратификации. Либо изменений в законодательство (в том числе в внесение изменений в Конституцию). И тут главная роль отводится Верховной Раде, которая не даёт голоса. Получаем возврат к стартовым позициям и, уже к осени, усиление давления как со стороны ЕС, так и со стороны РФ.

Украина в таком случае может сохранить устойчивость. НО для этого необходимо в ближайшее время срочно выстраивать региональные тактические союзы которые помогут удержаться Украине. хотя бы на протяжении года-полутора.

Вариант третий. Желание народа и «отец нации»

Наиболее конфронтационный сценарий. Украинские власти могут пойти на обсуждения форматов урегулирования, глубины компромиссов и потом… спросить у избирателя. То есть выйти на референдум и получить твёрдое «нет». Это будет означать выход из формата минских соглашений, который может быть выгоден для Украины как государства и может быть выгоден лично для президента Зеленского.

И в этот момент наступает время выбора для него лично. Он, усилив показатели поддержки, получит карт-бланш на переформатирование политической системы Украины. Далее Зеленский сможет реализовать свои идеи, в том числе деолигархизации, кардинальной перестройки государственного механизма, обновив структуры власти. То есть фактически «перезапустить» государство.

А может просто начать отстаивать собственную вертикаль власти. То есть начать процесс, который может завершиться возникновением очередной автократии в Восточной Европе.

О таком выборе мы писали в прогнозе на 2022 год как об одной из наиболее вероятных сценариев.

В любом случае 2022 год будет годом политического выбора и личного ценностного выбора гражданина Украины Владимира Зеленского.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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