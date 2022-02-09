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    Чи можлива «фінляндизація» України

    • Сергій Таран

      Політолог

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    &laquo;Нейтралітет&raquo; України для Росії взагалі не варіант - Чи можлива «фінляндизація» України
    «Нейтралітет» України для Росії взагалі не варіант

    Російську агресію у Фінляндію у 1939-40 роках зупинив не «пакт про нейтралітет», а героїчна фінська армія

    «Фінляндизація» України – це дипломатична ілюзія, на яку не підуть не лише опорні країни у протидії російському реваншизму, а і сама Росія.

    Україна для Путіна – це не лише стратегічна територія для «відновлення» імперії, це частина російського історичного міфу. У московитських підручниках історії досі пишуть, що Росія походить саме з Києва. Не з Новгорода чи Сарай Бату – столиці Золотої Орди, – і не з Гельсінкі. А саме з Києва. Який у кремлі вважають історично своїм. Тому «нейтралітет» України для Росії взагалі не варіант. Або повна покора і інтеграція. Або треба переписувати не лише майбутнє Росії, а і її минуле.

    Тому коли Макрон заперечує, що «фінляндизація» обговорюється у дипломатичних колах, а авторитетний New York Times підтверджує, що такий варіант таки обговорюється – це відображає не скільки реалістичність сценарію, стільки сподівання окремих західних кіл, що з Путіним «можна домовитися», і, мовляв, Фінляндія – приклад як це було у минулому.

    Однак російську агресію у Фінляндію у 1939-40 рр. зупинив не «пакт про нейтралітет», а героїчна фінська армія та загроза участі у конфлікті Британського експедиційного корпусу. І лише у цьому суто військовому контексті «фінлядизація» України має конкретну перспективу.

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    Джерело: блог Віктора Тарана

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    Теги: Росія війна Франція Фінляндія Еммануель Макрон
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    Чи можлива «фінляндизація» України