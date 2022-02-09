Путін виконав хоч одне зобов'язання Росії щодо «Мінська»?

Шлях до миру між двома країнами, що воюють, не може бути одностороннім

Лист представників окупантів в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі Н-4 у Парижі, взяла на себе зобов'язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їхньої суб'єктності як сторони конфлікту та переговорів) виявився правдою. От тільки щодо зобов'язань Києва, московські маріонетки видали у ньому бажане за дійсне.

Вчора відбулося засідання політичної робгрупи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала.

Представник Росії А. Дмитрієвський наполягав: «Єрмак говорив, що Україна реагуватиме на всі пропозиції щодо врегулювання». Так ми й реагуємо. Ми готові обговорювати всі пропозиції, які перебувають у роботі ТКГ. Але домовленості про письмову форму таких реакцій немає і не було. Читайте спільне комюніке за підсумками паризької зустрічі Н-4 – там про це жодного слова.

Загалом, Москва розчарована.

При цьому, президент Франції Макрон сказав: «Я обговорював ці питання з президентом Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод».

«Продовжувати»? А він уже виконав хоч одне зобов'язання Росії щодо «Мінська»?

Якщо Путін і надалі так «продовжуватиме» виконувати свої зобов'язання щодо припинення вогню, обміну полоненими, виведення з території України іноземних збройних формувань та роззброєння незаконних груп… то, звісно, Макрон може думати, що «Мінськ – це єдиний шлях до сталого світу».

Ось тільки, йти нам до нього і йти, бо Росія за вісім років не зробила на цьому «шляху» жодного кроку. А шлях до миру між двома країнами, що воюють, не може бути одностороннім.

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Джерело: блог Сергія Гармаша

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