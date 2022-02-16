Україна створила патову ситуацію для Росії

Кремль хоче змусити Київ піти на бажані компроміси

Непоступливість України створила патову ситуацію для США та РФ. Київ не йде на компроміси щодо Донбасу, Кремль продовжує тиснути на концентрацію військ, Вашингтон говорити про загрозу агресії.

Хто відступить першим – той програє. Байден, говорячи про загрозу для України, змушений (навіть якщо хоче відступити) демонструвати підтримку, серед іншого, передаючи зброю.

Для РФ за таких розкладів відводити війська – програти – населення сприйме це як програш, боягузливість Путіна.

Але воювати ніхто не хоче.

І тут Росія думає про варіанти виходу:

на велику війну йти страшно (ще раз згадаємо співвідношення сил)

виникає ідея визнання ОРДЛО чи включення регіону у Росії.

Це можливість заявити про «славну перемогу» для свого населення, але за фактом поразка у зовнішньополітичній комбінації.

Для України цей варіант дозволяє остаточно оформити вихід із «Мінська-2» та зайнятися своїми проблемами. Що невигідно для РФ.

Тому незалежно від «визнання» у Кремля залишається ще один варіант – ескалація на фронті та економічний тиск. Тобто активізацію бойових дій на Донбасі та розхитування економіки України, гра на інформаційному полі та спроба підіграти масовим протестам. Сподіваючись, що це все в сумі все ж таки змусить Київ піти на бажані Кремлем компроміси.

І рішення Думи – перший крок, підготовка. Але поки що це не фінал даного етапу ескалації. Поки що немає гарантії «визнання», але є гарантія продовження тиску на нас.

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Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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