Як Росія змінювала «мету» війни проти України

Триває 57-й день повномасштабної війни Росії проти України

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Война РФ против Украины, точнее, её горячая фаза 2022 года идёт явно не по сценарию Кремля. Проверить данный тезис можно по трансформации озвучиваемых российскими ТОП-политиками целей. Я предлагаю копнуть глубже и разобрать каждый тезис: что говорили и что получили в результате. А так же насколько идущие сейчас процессы будут иметь продолжение.

В качестве базы для анализа возьму слова Путина, Пескова, Лаврова, Захаровой и Шойгу (периода, когда тот ещё мог говорить). Согласитесь, кому как не «руководителям государства российского» верить в вопросах декларации политических целей. И так по каждой из цитат.

Денацификация и денационализация

На начальном этапе войны озвучивались несколько тезисов: денацификация и денационализация, возможная смена власти в Украине, и смена внешнеполитических приоритетов официального Киева. И это всё упаковывалось в глобальную политику РФ по выходу на систему договорённостей, призванных зафиксировать существование многополярного мира, где Россия – один из полюсов со своей зоной влияния. Дальше по пунктам в схеме «что хотели-что получили».

Цель – «большая сделка» или договоры, закрепляющие за Российской Федерацией статус супердержавы. Речь идёт о новом фактически разделе мира с одним или двумя либо тремя центрами влияния. Одним из которых, по мнению Кремля, неизменно должна была быть РФ. Об этот чуть попозже, а сейчас возьмём «тактическую цель» изложенную ведомством Лаврова: «ослабление влияния США и НАТО». Озвучено ещё в конце февраля.

Теперь давайте посмотрим, что происходит в реальности

Украина не сдалась и успешно показывает, что с Россией можно воевать. С одной стороны это демонстрация реального потенциала РФ. С другой, агрессия против соседа заставила задуматься целый ряд государств. Дальше списком:

Швеция и Финляндия ведут вполне серьёзные переговоры о присоединении к НАТО. Вхождение в альянс двух мощных государств (и мощных армий) – такое себе «ослабление». И, наконец, стоит задать русским генералам вопрос: сколько от финской границы до Петербурга? А это ведь может стать «границей с НАТО»

Резкое усиление Восточного фланга блока НАТО. Обновление вооружений, создание новых группировок, новые базы. Неплохое «ослабление» альянса в Восточной Европе.

Выход из внутренних противоречий. Давайте вспомним конфликт между Трампом и Меркель, который был иллюстрацией противоречий между США и Германией по вопросам существования НАТО. Сюда же добавим «особую позицию Франции». Сейчас, на фоне российской агрессии против Украины, противоречия уходят на второй план. Альянс, образно выражаясь, собирается вновь.

Работа изнутри. Россия могла гордиться русскими лоббистами в странах ЕС. В частности близкими политическими (и экономическими) партнёрами в Германии и Франции. Попробуйте задать себе вопрос «они весной 2022 года стали сильнее либо слабее?»

Как говорится, без комментариев.

Смена руководства Украины

Переходим к целям внутри Украины. Путин заявил, что результатом войны (спецоперации в его терминологии) будет «демилитаризация и денацификация» соседней страны.

Песков уточняет, что его шеф не ставит задачу оккупации соседнего государства. По его версии «проводимая спецоперация... не преследует цель оккупировать Украину, а какое руководство страны будет в будущем – это выбор украинского народа». Ну и, наконец, вновь Путин с желанием «освободить народ страны от «антинародной хунты».

Имеем цель – возможная смена руководства Украины. Смотрим результат.

К концу 2021 года Зеленский подошёл в состоянии стабилизации своего рейтинга на уровне 23%-25%. И всё – это было лишь частью ядра поддержки украинского президента. В остальном было всё плохо:

конфликт Зеленского с ключевыми группами поддержки. В частности с малым бизнесом, городским средним классом, региональными элитами.

острое противостояние практически со всеми политическими силами. И полюсами его противников и критиков синхронно выступали Порошенко и Медведчук – каждый со своей повесткой.

острый конфликт со всеми олигархами. А это телеканалы и политические проекты (называемые партиями). Тактический союз с Ахметовым был временным явлением и трещал по швам. То есть «телевизор» работал против президента.

Фактически, решался вопрос либо перераспределения власти (без выборов и смены законодательства) между группой Зеленского и ключевыми олигархическими группами, либо подготовки к полному сносу Зе и его «слуг народа» уже на рубеже 2022-23 годов. В обоих вариантах пророссийские силы существенно усиливались и улучшали своё положение.

Что имеем по факту?

Рейтинг Зеленского явно больше 80%, произошла мобилизация населения. Политические оппоненты резко умерили свой пыл и если пытаются пиарится, то в тени президента Зеленского. С Медведчуком всё печально (для Путина). С телеканалами тоже. Олигархи? Они сейчас вне политической игры.

Цель следующая – «демилитаризация». Песков даёт развёрнутое определение ««нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе благодаря активной деятельности зарубежных стран».

Прекрасно! Что мы имеем по факту?

Идёт процесс передачи вооружений украинской армии. Причём речь идёт о тяжёлом вооружении, в том числе от таких стран как Германия, Финляндия, государств Балтии, Польши, Румынии, Чехия, Франции, Британии, США, Канады, даже Австралии. При этом Вашингтон реанимирует дейстие закона о ленд-лизе. Ничего себе «демилитаризация»

Стоит напомнить и такую вещь как российский военторг – Украинская армия по танкам, бронемашинам натрофеила больше, чем потеряла техники.

И, наконец, оружие на руках у населения. Много оружия

По результатам войны Украина превратиться в милитаристское государство. И это логично, если учесть, что РФ на государственном РИА «Новости» пишет, что твоя страна не должна существовать, элиту надо уничтожить, а твою культуру запретить. И вести политику репрессий на протяжении поколения. Тут выбор невелик: или ты вооружаешься или исчезаешь.

Поэтому с демилитаризацией Украины как-то не получилось. Совсем

Следующая цель – «денацификация». То есть повлиять на настроения общества, сделать украинцев вновь «младшими братьями». А так же, цитируя Шойгу (периода пока тот мог говорить) «защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны».

Смотрим на результаты

Если бы в конце 21 года если бы у меня спросили о пророссийских настроениях в регионах Украины, то из крупных городов я бы назвал Харьков, Одессу, Кривой Рог, Запорожье. Теперь смотрим карту боевых действий и поведение местных элит. Труханов в Одессе, Вилкул в Кривом Роге, которые воспринимались как едва ли не лидеры «пророссийского крыла» украинских политиков шлют РФ вслед за русским кораблём. Харьков – отдельная тема.

Кстати, любимая фраза украинцев русский корабль тоже пример «успешной денацификации». Как и песня про «калину, яка похилилася». На минуту, это отрывок из марша Сичевых Стрельцов. Тех самых которые во время Первой мировой войны воевали против Российской империи.

И, наконец, обычные наблюдение: русскоязычные граждане Украины всё больше стараются заговорить по украински. Это массовое явление. Как проявление позиции. Русский язык после войны, естественно, не исчезнет. Но это уже будет «украинский русский», носители которого будут проводить жёсткую линию между своим представлением о культуре и тем, что несёт Россия. Этот процесс был заметен в Одессе 2014. Сейчас он станет повсеместным.

То есть граница хотя бы восприятия «русского мира» как идеологии достойной существования отодвинется далеко на восток. Возможно, к восточным границам Украины.

Предотвращение третьей мировой войны

Последние три недели амбиции РФ стали более «умеренными». Уже говорят о Донбассе (так называемых «ДНР» и «ЛНР») а так же вновь повторяют сказку о глобальном договоре по безопасности. Остановимся и на этом.

Итак, господин Лавров заявляет о целях оказать «помощь людям на Донбассе». Захарова уточняет о цели «освобождение Донбасса». Ну тут, как говорится. Посмотрим.

Но есть ещё одна цель, озвученная Лавровым – «предотвращение третьей мировой войны». Поистине глобальная цель! Но, прошу меня извинить, на фоне агрессии РФ происходит мобилизация значительной части мировых держав. Мобилизация в вопросах поддержки Украины и сдерживания РФ. В процесс вовлечены даже пока нейтральные Финляндия и Швеция. И угроза мировой войны исходит как раз из Кремля в виде попыток повышения ставок.

Теперь переходим к вопросам «большого договора». Либо, по словам Лаврова «гарантиях безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России, для всех европейских стран».

Россия всё ещё имеет надежду остаться ключевой мировой державой. Но война в Украине показала, что амбиции РФ не соответствует её реальному потенциалу. Более того, если мы говорим о Китае и Соединенных Штатах Америки, то они просто выжидают пока Россия ещё больше ослабнет и готовы «разделить мир на двоих». Никак не на троих.

Те же позиции у региональных игроков. Например, та же Турция. Прошу прощения, закрытие проливов для российских военных кораблей – тот ещё жест. Ну или отказ в обслуживании кораблей из РФ ещё целым рядом стран.

Украина показала что Россию не стоит бояться, с России можно воевать и побеждать. Ну или по крайней мере успешно защищаться.

О глобальном и сценариях войны

Украина остаётся целой даже при негативном для себя исходе данной фазы войны – потери части территорий. Россия не получает своё. Украина, возможно, тоже. Поэтому рассмотрим три базовых сценария исхода текущего этапа противостояния.

Сценарий 1 невероятный. Капитуляция Украины. Этого не произошло месяц назад, не произойдёт и сейчас, когда театр боевых действий сузился, а внешнеполитический баланс благоприятен для Украины. РФ при таком сценарии получала бы своё. Но он невозможен.

Вариант 2 договор фактического прекращения огня и некие гарантии. При этом Украина не выходит на старые границы (с Донбассом и Крымом), Россия не получает влияние на Украину. Недовольны обе стороны. Для РФ ставки больше и поэтому договор будет лишь затягиванием времени перед эскалацией. Но, поскольку именно Кремль демонстрирует склонность к агрессии, сделают выводы привычные российские партнёры.

Это сигнал для соседей, Казахстана,государств Средней Азии, Кавказа. Даже Беларуси. Они будут искать любой удобный момент чтобы ползти подальше от такого соседа. В политическом, военном, экономическом плане

И если в результате данного данных договорённостей по Украине Россия начнёт «сжиматься в себе», то есть заниматься внутренними проблемами, они будут действовать.

Тоже самое произойдёт в случае явного поражения России (вариант 3). Её влияние на соседей будет уменьшаться.

Для РФ данный вариант неприемлем.

Поэтому после передышки, возможности собраться с силами, Россия нападёт вновь

Либо политически и экономически. Либо вновь война. С другой стороны, Украина будет к этому готова. И после очередной фазы дела Кремля в регионе пойдут ещё хуже.

Но от этого Россия не перестанет быть Россией. Это постоянная угроза для соседей. И соседи уже это понимают. И будут действовать. Каждый, выбирая для себя удобный момент.

Одним словом, прекрасные результаты для Кремля!

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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