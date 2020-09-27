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    Думки вголос

    Чому Путіну вигідно зачистити протести в Білорусі руками Лукашенка

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Чому Путіну вигідно зачистити протести в Білорусі руками Лукашенка

    Путіну вже байдуже на реакцію Європи на його дії

    Мовою оригіналу

    Ворон ворону

    Меня недавно поразил один знакомый белорусский правозащитник. Он всерьез надеется, что Путин не позволит Лукашенко превратить Беларусь в концлагерь. Объяснение знакомо - Путину это невыгодно. Мол, за террор Лукашенко отвечать перед Западом придется российскому патрону, поэтому он не позволит Луке особенно зверствовать.

    Дорогие белорусы, Путин не только не помешает Лукашенко развернуть террор, но всячески поможет ему в этом. Российскому диктатору нужно зачистить руками Луки белорусский протест, чтобы потом взять голыми руками обескровленную, изнасилованную, лишённую воли к сопротивлению нацию. Только тогда он сможет реализовать свой давнишний план аншлюса Беларуси.

    И Запад не помешает. Путин и так для Европы - изгой. Ему уже все равно, как там будут на это реагировать. Просто по привычке начнет нести околесицу, даже не считая нужным придать ей правдоподобный вид. Скажет, что это белорусские оппозиционеры от угрызений совести за противодействие священному славянскому союзу сами себя сажают, избивают и мучают.


    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Росія Путін Беларусь Александр Лукашенко
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