Іноземці не можуть зрозуміти, чому росіяни на виборах весь час обирають Путіна

Чи залишилося в Росії ще щось, що Путін не подарував своїм друзям?

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Рассказал о катастрофе Суперджета знакомому неполитизированному немцу: «Самолет, произведенный компанией сослуживца Путина по КГБ, загорелся в аэропорту его партнера по дзюдо». Приятель искренне удивился: «Какое совпадение, надо же». С большим трудом я смог объяснить ему, что это обычная в России практика: сослуживцу президент подарил госзаказ на производство самолетов, а дзюдоисту - аэропорт. Ну, а потом недоработанный самолет не выдержал удара молнии, а аэропорт провалил операцию по спасению пассажиров.

Немец вроде начал кое-что понимать: «А есть в России что-нибудь, что Путин еще не подарил своим друзьям?». «Есть, – объясняю, - все, что не принадлежит друзьям Путина, захватили друзья друзей Путина, таких как Медведев, Патрушев, Сечин и т.д., а также их родственники, свойственники и обслуга». Приятель стал дальше интересоваться: «И как они этим всем управляют?». «Как, как, - отвечаю, - плохо до безобразия: самолеты у них падают, банки лопаются, леса исчезают, свалки отравляют окружающую среду. Даже нефть они умудряются какой-то гадостью бадяжить, так что от нее иностранные покупатели отказываются. Компании их давно бы прогорели, если бы при каждом шухере не получали срочную помощь из госбюджета». Немецкий друг слегка обалдел: «И сколько это все будет, по-твоему, продолжаться?». «До тех пор пока миллиардером не станет последний шофер массажиста охранника друга Путина» - отвечаю.

В какой-то момент мне показалось, что немец, наконец, понял ситуацию. Но тут он убил меня окончательно: «Как вы это все терпите, почему не откажите Путину в доверии на выборах?». Что я ему ответил, воспроизвести здесь остерегусь. Но теперь он знает, как звучит отборный русский мат.