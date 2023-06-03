На аеродром під Луганськом прибувають «кадировці»

Під Мар’їнкою ЗСУ дали «кадировцям» по зубах

На аеродром у тимчасово окупованій Тарасівці поблизу Луганська прибувають російські гелікоптери з «кадировцями». Про це повідомляють телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Імовірно, окупанти до чогось готуються.

«У Тарасівці під Луганськом на старому аеродромі іде якийсь мега-двіж. Гелікоптери пачками. Кадировці прибувають. Невже нас чекають нові тік-ток серії?» – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Між тим інші телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ завдали значних втрат бойовикам Кадирова під Мар’їнкою. «Кадировці» тікають, залишаючи трупи загиблих бійців.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил групи «Вагнер» із Бахмута.