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На аеродром під Луганськом прибувають «кадировці»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На аеродром під Луганськом прибувають «кадировці»
Кремль наказав «кадировцям» розпочати наступальні операції в Україні замість «вагнерівці»
фото ілюстративне

Під Мар’їнкою ЗСУ дали «кадировцям» по зубах

На аеродром у тимчасово окупованій Тарасівці поблизу Луганська прибувають російські гелікоптери з «кадировцями». Про це повідомляють телеграм-канали.

Імовірно, окупанти до чогось готуються.

«У Тарасівці під Луганськом на старому аеродромі іде якийсь мега-двіж. Гелікоптери пачками. Кадировці прибувають. Невже нас чекають нові тік-ток серії?» – йдеться в повідомленні.

На аеродром під Луганськом прибувають «кадировці» фото 1

Між тим інші телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ завдали значних втрат бойовикам Кадирова під Мар’їнкою. «Кадировці» тікають, залишаючи трупи загиблих бійців.

На аеродром під Луганськом прибувають «кадировці» фото 2

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил групи «Вагнер» із Бахмута

Читайте також: Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
Теги: Рамзан Кадиров Луганщина росія окупанти війна

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