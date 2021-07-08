«Країна брехунів» Родарі – портрет путінського режиму

Словник Путляндії

Мовою оригіналу

Как мы теперь знаем, любимая книга Путина – «Колобок», из неё он черпает государственную мудрость. Однако режим он свой построил по другой сказке – «Джельсамино в стране лжецов» Джанни Родари.

Словарь государственного языка страны лжецов Путинляндии:

Законно избранный президент – Диктатор, незаконно удерживающий власть.

Государственные мужи – Воры в законе.

Нарушители закона – Те, кто требует его соблюдения.

Забота о благе народа – Ограбления народа.

Патриоты – Коррупционеры.

Иноагенты – Правозащитники.

Миролюбивая политика – Разжигание войны.

Честные выборы – Фальсификация и подлог.

Победа над пандемией – Новая волна пандемии.

Не успел съесть рафаэлку – Отравили Новичком.

Возвращение в родную гавань – Аннексия чужой территории.

Миротворческая операция – Вооруженная агрессия.

Гуманитарный конвой – Эшелон с оружием для террористов.

Ихтамнет – Они там есть.

Шампанское – Газированная борматуха.

Игристое вино – Настоящее шампанское.

Пармезан – Хня на пальмовом масле.

Камамбер – Другая хня на пальмовом масле.

И смотрите не перепутайте!

«Страна лжецов» Родари – один в один портрет путинского режима.

«Итак, задолго до того, как Джельсомино попал в эту страну, там появился хитрый и жестокий пират по прозвищу Джакомоне...

«Молодость прошла, и бороздить моря мне уже надоело, – решил он. – Брошу–ка я свое старое ремесло да поселюсь на каком–нибудь островке. И уж, конечно, не один, а вместе со своими пиратами. Я произведу их в мажордомы, сделаю лакеями, конюхами и управляющими, и они не будут в обиде на своего атамана...

Дело кончилось тем, что они захватили целую страну с большим городом, в котором были и банки, и кинотеатры, и целый десяток речушек, где можно было удить форель и кататься по воскресеньям на лодке. И в этом нет ничего удивительного – то и дело случается, что какая–нибудь пиратская банда захватывает ту или иную маленькую страну.

Завладев государством, Джакомоне решил назвать себя королем Джакомоне Первым, а своим приближенным он присвоил титулы адмиралов, камергеров и начальников пожарных команд.

Разумеется, Джакомоне тут же издал приказ, которым повелевал именовать себя «ваше величество», а каждому, кто ослушается, отрезать язык. И чтобы никому не приходило в голову говорить о нем правду, он приказал своим министрам составить новый словарь.

– Нужно поменять местами все слова! – пояснил он. – Например, слово «пират» будет означать «честный человек». Если кто–нибудь назовет меня пиратом, он попросту скажет на новом языке, что я честный малый!

– Клянемся всеми китами, на глазах у которых мы шли на абордаж, шикарная мысль! – с восхищением воскликнули пираты–министры. – Прямо хоть вставляй ее в рамку и вешай на стену!

– Значит, понятно? – продолжал Джакомоне. – Тогда пойдем дальше. Измените названия всех предметов, имена людей и животных. Для начала пусть люди вместо доброго утра желают друг другу спокойной ночи. Таким образом, мои верные подданные будут каждый свой день начинать со лжи. Ну и, само собой разумеется, ложась спать, надо будет пожелать друг другу приятного аппетита…

– Великолепно! – воскликнул один из министров. – Ведь для того, чтобы сказать кому–нибудь: «Как вы прекрасно выглядите!», нужно будет произнести: «До чего же у вас мерзкая рожа!»

Когда отпечатали новый словарь и обнародовали «Закон об обязательной лжи», началась невероятная путаница.

На первых порах люди то и дело ошибались. Они шли, например, за хлебом в булочную, забывая, что там теперь продают тетради и карандаши и что хлеб нужно покупать в магазине канцелярских товаров. Или же шел человек гулять в городской парк, смотрел на цветы и радовался:

– Какие чудесные розы!

В ту же минуту из–за кустов выскакивал стражник короля Джакомоне, держа наготове наручники:

– Ай–ай–ай! Как это вы додумались назвать морковку розой? Вы нарушили главный закон страны!

– Прошу прощения, – растерянно бормотал несчастный и поспешно принимался расхваливать все остальные цветы.

– Какая восхитительная крапива! – говорил он, указывая на фиалки.

– Бросьте заговаривать мне зубы!… Проштрафились – так посидите немного в тюрьме, там вас научат лгать по всем правилам!»

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.