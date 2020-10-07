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    Штаб Тихановської відреагував на розшук її у Росії

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    Світлана&nbsp;<span>Тихановська виявилася у базі розшуку МВС РФ</span> - Штаб Тихановської відреагував на розшук її у Росії
    Світлана Тихановська виявилася у базі розшуку МВС РФ

    Ми не в курсі. І взагалі, це малоцікаво, - зазначили в штабі

    Штаб Світлани Тихановської відреагував на оголошення Росії про розшук білоруської опозиціонерки та зазначив, що вона "ніяких повідомлень не отримувала"

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    У штабі білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської відреагували на оголошення політика в розшук у Росії.

    «Ми не в курсі. Ніяких повідомлень Світлана не отримувала. І взагалі, це малоцікаво», - зазначили в штабі.

    Раніше стало відомо, що на сайті МВС РФ з'явилося оголошення про розшук лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

    До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією

    Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

    Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

    Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.

    Білорусь Росія МВС розшук Світлана Тихановська
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