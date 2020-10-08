Кравчук розповів, кого хоче бачити своїм заступником замість Фокіна



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Леонід Кравчук розповів про важливість підбору гідної кандидатури до групи переговорників щодо Донбасу

На сьогодні кандидатур немає

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів про те, кого він хоче бачити на посаді свого першого заступника.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Цю посаду ввели буквально два місяці тому, і сьогодні ми хочемо проаналізувати, перш за все, яка роль, які повноваження і яку роботу ця людина буде вести. Не просто, що вона скаже: «Комунікації з людьми, які живуть в неконтрольованих територіях із тими, які перебувають на контрольованих територіях. Це загальна фраза. Нам потрібно чітко знати, чим буде займатися ця людина, і тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини», – наголосив Леонід Кравчук.

На сьогодні кандидатур немає, додав він.

«Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України, з точки зору інтересів України висновки», – продовжує Леонід Кравчук щодо важливості підбору гідної кандидатури.

Раніше цю посаду обіймав Вітольд Фокін. Після його звільнення глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, навіщо Фокіна запрошували до Тристоронньої контактної групи.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

Нагадаємо, 29 вересня Вітольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема під час виступу на засіданні комітету Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.