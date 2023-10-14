Російського дипломата знайшли мертвим у турецькому готелі

61-річний Микола Кобринець приїхав до Туреччини для участі в саміті

Поліція розпочала розслідування смерті представника МЗС Росії

Очільник департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС Росії Микола Кобринець був знайдений мертвим у готелі Стамбулі. Це сталося близько 9 години ранку 13 жовтня. Про це повідомляє Hurriyet.

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61-річний дипломат Кобринець приїхав до Туреччини для участі в саміті послів різних країн. Втім, він не з'явився на призначену зустріч. Коли до дипломата не вдалося додзвонитися, в номер зайшов персонал готелю. Коли офіцери побачили нерухомого дипломата в ліжку, вони викликали бригаді медиків.

За попередніми даними, дипломат помер від серцевого нападу.

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Наразі поліцейські проводять розслідування. Тіло Кобринця доставлено до моргу Інституту судової медицини в Бахчеліевлер-Єнібосні, повідомляє The Sun.

«Має бути проведено розтин, тоді як поліція також перевіряє його номер у готелі на наявність відбитків пальців та вивчає записи з камер відеоспостереження», – зазначили правоохоронці.

До слова, один із членів російської делегації на саміті G-20, добрий приятель речниці МЗС РФ Марії Захарової Андрій Якушин захворів на холеру. Якушин у період, коли вже був заражений, обідав разом із очільником МЗС РФ Серієм Лавровим. А захворювання виявили не одразу, оскільки дипломат симптоми лікував за допомогою горілки