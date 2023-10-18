За ґратами довічно: росіян масово засуджують за «держзраду»

Кількість засуджених за держзраду росіян зросла вчетверо

За шість місяців 2023 року російські суди винесли вчетверо більше вироків у справах про держзраду, ніж за аналогічний період минулого року, випливає зі статистки Судового департаменту Верховного суду. Такі дані наводить російське видання «Верстка».

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Усього за статтею 275 Кримінального кодексу було засуджено 15 осіб. Жінок у тому числі немає. П'ятьох було засуджено до термінів від 10 до 15 років, менше п'яти років отримали лише двоє. Четверо засуджених – військовослужбовці, троє – робітники. Також у списку один підприємець та один державний службовець, п'ятеро позначені як «працездатні без постійного джерела доходу». Більшості фігурантів – від 30 до 49 років, чотирьом – менше 24-х, вищу освіту має лише шість осіб.

Серед засуджених за держзраду в 2023 році – опозиціонер Володимир Кара-Мурза, який отримав рекордно високий термін – 25 років позбавлення волі.

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У червні суд засудив до 12 років колонії суворого режиму 71-річного провідного наукового співробітника Центрального аерогідродинамічного інституту імені Жуковського Валерія Голубкіна (ЦАГІ). За версією слідства, він нібито відправив за кордон відомості про нові наукові розробки, що становлять держтаємницю.

Також 9 років колонії отримав співробітник Федерального ядерного центру у Нижегородській області Віктор Ільїн. Слідство вважає, що він «здійснював шпигунство» на користь України, США та Великої Британії, нібито спілкуючись із представниками спецслужб цих країн.

Крім того, 2023 року збільшилася кількість засуджених за розголошення держтаємниці (стаття 283 КК). У першому півріччі у таких справах винесли вироки щодо 36 осіб. Це найбільша кількість засуджених за цією статтею щонайменше за п'ять років.

Усього за сім місяців з початку року в Росії порушили щонайменше 82 кримінальні справи про держзраду, шпигунство (276 КК) та співпрацю з іноземною державою, міжнародною або іноземною організацією (275.1 КК). Це вчетверо більше, ніж за весь 2022 рік, тоді було порушено 20 справ. У квітні російський диктатор Володимир Путін підписав закон про довічне ув'язнення за державну зраду. До цього покарання передбачало від 12 до 20 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, реальний термін ув’язнення отримала ще одна агентка ФСБ, яка «зливала» в РФ локації військової та критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ. Співробітники СБУ затримали зловмисницю у березні цього року «на гарячому» під час фотографування одного з місцевих заводів.

За матеріалами української спецслужби суд призначив їй найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

За даними слідства, засудженою є мешканка Олександрійського району, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію області й приховано фіксувала локації українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.