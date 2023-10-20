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РФ призначила нового командувача повітряно-космічних сил замість Суровікіна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
РФ призначила нового командувача повітряно-космічних сил замість Суровікіна
Афзалов був тимчасовим виконувачем обов'язків на цій посаді після відставки Суровікіна
фото з відкритих джерел

Новим головнокомандувачем став Віктор Афзалов

В армії Росії призначено нового головнокомандувача Повітряно-космічними силами. Посаду обійняв генерал-полковник Віктор Афзалов. Про це повідомляють росЗМІ.

Новим головнокомандувачем Повітряно-космічних сил Росії замість Сергія Суровікіна став його заступник Віктор Афзалов.

Афзалов був тимчасовим виконувачем обов'язків на цій посаді після того, як у відставку пішов Суровікін.

Нагадаємо, головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ, заступника командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна заарештували після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. 

У серпні Суровікіна звільнили з посади. Тимчасово виконувачем обов'язків головнокомандувача повітряно-космічними силами РФ призначено начальника штабу ПКС генерала Віктора Афзалова.

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Теги: полковник росія війна

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