ХАМАС позитивно оцінило позицію Путіна в контексті війни з Ізраілем

Путін закликав закликав Ізраїль і ХАМАС «мінімізувати або звести до нуля» жертви серед цивільного населення

Уранці, у суботу, 14 жовтня, палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. Про це повідомляє CNN.

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У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

У середу, 11 жовтня Володимир Путін закликав Ізраїль і ХАМАС «мінімізувати або звести до нуля» жертви серед цивільного населення, а міністерство закордонних справ у Москві виступило з подібними закликами в п’ятницю.

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Ці російські коментарі з’явилися в той час, коли Росія продовжує безжальну військову кампанію проти України і перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності. Ця справа включає, серед іншого, звинувачення у націленості на цивільне населення.

На додаток до коментарів Путіна, російський представник в ООН поширив резолюцію із закликом до припинення вогню в п'ятницю.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.