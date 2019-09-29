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    Думки вголос

    Путін може в будь-який момент розв'язати нову світову війну

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Путін може в будь-який момент розв'язати нову світову війну

    Путін сам зізнавався, що розглядав можливість застосування ядерної зброї при анексії Криму в разі опору з боку західних країн

    Мовою оригіналу

    Существует мировая проблема, по крайней мере, не менее опасная, чем глобальное потепление, значение которого я не преуменьшаю. Это угроза большой войны. Не надо забывать, что в России у власти давно потерявший адекватность диктатор, который открыто пугает мир ядерным апокалипсисом, успокаивая своих поданных тем, что они в этом случае «попадут в рай».

    Он сам признавался, что рассматривал возможность применения ядерного оружия при аннексии Крыма в случае противостояния со стороны западных стран. Мало того, что в его руках огромный ядерный потенциал, он еще и проводит опаснейшие эксперименты по созданию ядерно-ракетного «сверхоружия», губящие людей и природу.

    Угроза катастрофического повышение уровня мирового океана в результате происходящего потепления может реализоваться по разным оценкам: через несколько десятков лет или век, или никогда. А новую войну, грозящую перейти в ядерную катастрофу, неадекваты в Кремле способны развязать в буквально любой момент.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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