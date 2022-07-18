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    Думки вголос

    Путін створив режим, гірший за радянський

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Населення РФ довго закривало очі на тоталітарний режим у своїй країні - Путін створив режим, гірший за радянський
    Населення РФ довго закривало очі на тоталітарний режим у своїй країні
    фото з відкритих джерел

    У росіян більше не лишилось варіантів захисту від репресій

    Мовою оригіналу

    Я понимаю, что наши российские проблемы на фоне чудовищной агрессии против Украины кажутся несущественными. Но и не замечать их тоже было бы неправильно. В стране созданы условия для массового политического террора, в том числе в отношении противников войны. К сожалению, Горинов, Кара-Мурза, Яшин – могут оказаться только «первыми ласточками».

    У Ивана Владимирова есть картина «Некому зашитить». На ней к благородной барышне из бывших домогаются какие-то советские Шариковы, а её муж, отец, брат, которые могли бы её защитить, видимо, сгинули где-то в подвалах ЧК или в передрягах Гражданской войны.

    В России впервые со сталинских времён сложилось ситуация, когда людей, подвергающихся политическим репрессиям, не просто некому защитить, не к кому даже обратиться за поддержкой для них.

    Начиная с конца шестидесятых годов, советские, а потом российские правозащитники обращались за помощью к западной общественности. Тактика эта себя оправдывала. Практически на любых переговорах между советскими и западными лидерами обсуждалась тема прав человека, а то и конкретные кейсы политзаключенных. Некоторых из них потом выпускали. При раннем Путине тоже самое было с Ходорковским, Пусси Риот и в некоторых других случаях.

    Также правозащитники обращались за помощью к заграничным «друзьям СССР» и советской творческой элите. А потом какой-нибудь Жорж Марше или академик Капица пытались помочь вытащить того или иного политзека из тюрьмы.

    Сейчас обращаться за помощью просто не к кому. На мнение западных лидеров и тем более международных организаций поехавшему Путину уже просто наплевать. Да и они с ним больше не готовы ни о чём торговаться и договариваться. Друзей у путинской России в мире нет. Есть просто наёмники, типа Шрёдера. Они ни за кого заступаться не будут, да и голос их ничего не значит. Российской творческой элиты, с которой бы власти как-то считались, тоже больше не существует. Академия наук раздавлена и унижена, общественный статус академиков несколько выше, чем водителей из президентского гаража, но неизмеримо ниже, чем высших офицеров ФСБ или топменеджеров Газпрома.

    Получается, что российским правозащитникам не к кому обращаться за поддержкой, а россиян некому защитить от репрессий. Ничто не в силах удержать власть от массового террора. И похоже, ситуация развивается именно в этом направлении.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти ФСБ війна путін путінський режим Україна СРСР влада окупація #stoprussia
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    Путін створив режим, гірший за радянський