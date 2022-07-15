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    Соціум

    Росіянин закликав вбити Путіна

    Громадянин РФ &laquo;прозрів&raquo; і закликав до помсти за політичну діяльність Путіна - Росіянин закликав вбити Путіна
    Громадянин РФ «прозрів» і закликав до помсти за політичну діяльність Путіна
    фото російських ЗМІ

    Чоловік у соцмережах писав, що господаря Кремля слід повісити

    54-річний житель міста Фокіно Приморського краю у соцмережах закликав вчинити замах на життя президента РФ Володимира Путіна. Напередодні, 14 липня, його затримали у власній квартирі, повідомляють російські ЗМІ із посиланням на власні джерела.

    Приморець щодня сидить у соціальних мережах, у тому числі «ВКонтакте», де систематично публікував коментарі із закликами до «вчинення насильницьких, терористичних дій у вигляді зазіхання на життя президента Росії Володимира Путіна шляхом страти через повішення з помсти за його політичну діяльність».

    Наразі проти росіянина порушено кримінальну справу. Під час надання свідчень чоловік нібито вибачився перед Путіним і пообіцяв ніколи не займатися протиправними діяннями.

    Нагадаємо, на російського диктатора Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.

    Раніше Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, який серйозно хворий на рак.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна путін Україна Вконтакте чоловік окупація #stoprussia
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    Росіянин закликав вбити Путіна