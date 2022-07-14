Путін змусить росіян працювати на війну: введено «спецзаходи» в економіці

Зміни до російського законодавства можуть означати, що РФ готується до затяжної війни без оголошення воєнного стану

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про введення економічних «спецзаходів», які дозволяють йому поставити бізнес на «воєнні рейки». Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на підписаний документ.

Закон дозволяє змушувати бізнес працювати на армію під час «операцій» російських військ за кордоном. Документ дозволяє залучати всі мобілізаційні потужності та об’єкти, матеріальні цінності державного резерву та вводити понаднормову роботу в окремих організаціях і підприємствах.

Також закон дозволяє за рішенням уряду вводити понаднормову працю і примусово залучати компанії до виконання державного замовлення для потреб російської армії.

У Трудовому кодексі РФ з'явилося положення про залучення працівників «окремих організацій» до роботи понаднормово, вночі, у вихідні та свята, а також про зміну порядку надання відпусток. Насамперед йдеться про організації військово-промислового комплексу РФ.

Крім того, уряду Росії надається право розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти та розбронювати матеріальні цінності державного резерву.

У пояснювальній записці до законопроєкту наголошувалося, що в умовах війни в Україні виникла «короткострокова підвищена потреба» у ремонті озброєнь, військовій техніці та забезпеченні матеріально-технічними засобами. Тому потрібно «тимчасово зосередити зусилля в окремих галузях економіки» та «дозавантажити» оборонні підприємства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 15 липня Держдума Росії збереться на позачергове засідання для вирішення «нагальних питань», хоча лише минулого тижня нижня палата російського парламенту офіційно закінчила роботу весняної сесії. Що саме розглядатимуть депутати – до кінця не зрозуміло. Але така терміновість на тлі війни в Україні здивувала і налякала багатьох. ЗМІ припускають, що під час засідання Кремль може оголосити війну чи впровадити рішення щодо мобілізації.

Раніше Міноборони Великої Британії повідомило, що Росія запровадить «спеціальні заходи», які фактично переводять економіку країни на військові рейки. Як зазначили у британській розвідці, законопроєкт свідчить про спробу Кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без офіційного оголошення про мобілізацію, яка залишається болючою темою.