Путін визнав, що іноземні інвестори втекли з Росії

Фінансова система Росії неспроможна забезпечувати функціонування великих технокомпаній, які залишилися без іноземних інвестицій

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що російським технологічним компаніям, зокрема Ozon та «Яндекс», які раніше фінансували свій розвиток за рахунок західного капіталу, тепер необхідно шукати кошти всередині країни, адже іноземні інвестори пішли з країни. Про це він сказав на засіданні Ради зі стратегічного розвитку та нацпроектів РФ.

Путін визнав, що російська фінансова система неспроможна забезпечувати функціонування компаній, які не мають активів, але мають великі перспективи розвитку. У зв’язку з цим російський лідер доручив сформувати механізми, які дозволять компаніям залучати приватний капітал на російському ринку. Про які механізми йдеться, Путін не уточнив. Імовірно, йдеться про стимули чи зобов'язання з купівлі акцій чи облігацій компаній на біржі.

Зазначимо, що російський фондовий ринок впав більш ніж удвічі з жовтня минулого року на тлі стягування російських військ до кордоні України та підготовки до вторгнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що індекс промислового оптимізму у Росії опустився до мінімуму від початку санкційної кризи. Падіння спостерігається за всіма індикаторами, що входять до складу індексу. Найгірша ситуація з оцінкою поточних продажів. Спроби стабілізації у травні та червні не стали тенденцією, у липні частка відповідей «гірше за норму» зросла до 46 відсотків, що стало найнижчим значенням з липня 2020 року.

Додамо, що 15 липня Єврокомісія анонсувала сьомий пакет санкцій проти Росії.

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