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    Думки вголос

    Путінська пропаганда досить швидко почне поливати Зеленського брудом

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Путінська пропаганда досить швидко почне поливати Зеленського брудом

    Хто вам сказав, що в Кремлі сидять адекватні люди?

    Мовою оригіналу

    Уверен, что путинская пропаганда достаточно быстро начнет поливать Зеленского грязью (не меньше, чем раньше Порошенко), а российская агентура станет всячески интриговать против него. 

    По-другому и быть не может. Ведь кремлевская программа минимум: сохранить Украину в качестве пропагандистского образа врага-неудачника, отвлекающего россиян от их реальных внутренних проблем;

    А программа максимум - дискредитировать и максимально ослабить любую украинскую власть, вызвать хаос в Украине, добиться таким образом раскола страны, чтобы потом сожрать наиболее «вкусные» ее осколки.

    Даже программа минимум уже не работает. А программа максимум - вообще шизоидный бред.

    Но кто сказал, что в Кремле сидят адекватные люди? И они, конечно, будут пытаться реализовать свои болезненные фантазии.


    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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