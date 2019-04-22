Путінська пропаганда досить швидко почне поливати Зеленського брудом

Хто вам сказав, що в Кремлі сидять адекватні люди?

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Уверен, что путинская пропаганда достаточно быстро начнет поливать Зеленского грязью (не меньше, чем раньше Порошенко), а российская агентура станет всячески интриговать против него.

По-другому и быть не может. Ведь кремлевская программа минимум: сохранить Украину в качестве пропагандистского образа врага-неудачника, отвлекающего россиян от их реальных внутренних проблем;



А программа максимум - дискредитировать и максимально ослабить любую украинскую власть, вызвать хаос в Украине, добиться таким образом раскола страны, чтобы потом сожрать наиболее «вкусные» ее осколки.

Даже программа минимум уже не работает. А программа максимум - вообще шизоидный бред.

Но кто сказал, что в Кремле сидят адекватные люди? И они, конечно, будут пытаться реализовать свои болезненные фантазии.





Джерело: блог Ігора Ейдмана

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