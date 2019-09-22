  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Росіяни доведені до відчаю, тож готові повірити навіть в шамана, який прожене Путіна

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Шаман Олександр Габишев - Росіяни доведені до відчаю, тож готові повірити навіть в шамана, який прожене Путіна
    Шаман Олександр Габишев

    Варто подивитися, як зустрічали шамана в Бурятії, щоб переконатися: Путін смертельно набрид країні

    Мовою оригіналу

    Смена вех?
    Стремительный рост популярности шамана свидетельствует о том, что россияне готовы верить в чудо, способное спасти их от Путина. Известной революционный гимн пора петь так:
    «Никто не даст нам избавленья:
    Ни бог, ни царь и не шаман». 

    А если серьезно, достаточно посмотреть, как встречали шамана в Бурятии, чтобы убедиться: Путин смертельно надоел стране. Люди, как утопающие за соломинку, хватаются за любого, кто посулит им скорое освобождения от диктатора, олицетворяющего постылую, нищую жизнь под железной пятой бесчеловечного государства.

    Уверен, еще пару лет назад россияне просто посмеялись бы над походом шамана «на Кремль». А сейчас, многие доведены до грани отчаяния и готовы верить в чудо. Причем все больше людей связывают свои беды персонально с фигурой диктатора (это фиксирует даже официальная социология). Путин, на культе которого строился нынешний полицейский режим, может стать его слабым звеном.

    Оппозиционным политикам и журналистам, типа Навального и Дудя, пора задуматься над этим. Хватит уже размениваться на вороватых лакеев, пришла пора персонального наступления на их кровавого хозяина.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Путін путінський режим Олександр Габишев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ