Російська влада ставиться до своїх громадян, як до представників «нижчої раси»

Член федерального комітету Лібертаріанської партії РФ Михайло Свєтов

Рівноправних переговорів колонізаторів з представниками «нижчої раси» бути не може

Колонизаторы вызвали на переговоры представителей несговорчивого индейского племени и после того, как те не захотели отдать свою землю, арестовали их. Эта ситуация часто повторялась в истории обеих Америк.

Все-таки, российские власти относятся к свои гражданам, как колонизаторы - к неграм или индейцам, то есть как к представителям «низшей расы», которые не имеют никаких прав и годны только для жестокой эксплуатации «белыми хозяевами». Вот очередная история, как будто списанная из эпохи колониализма:

«Члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров в мэрии о митинге 3 августа» (НГ)

Дело в том, что Светов отказался от предложенного мэрией слива протеста в загон на Сахарова. За что и был сдан в кутузку практически прямо из-за стола переговоров.

Еще бы, равноправных переговоров колонизаторов с представителями «низшей расы» быть не может. Это всегда ловушка, прикрытие для шантажа и диктата, коварного ареста несмирившихся. Раз индеец отказывается выполнять приказы белых, значит пойдет в тюрьму.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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