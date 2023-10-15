Головна Думки вголос Ігор Ейдман
search button user button menu button
Ігор Ейдман Соціолог

Щоденник російського революціонера-релоканта, який живе в одній із європейських столиць

glavcom.ua

Один день карбонарія у вигнанні

До мене до рук випадково потрапив щоденник російського революціонера-релоканта, який живе в одній із європейських столиць. Публікую його тут на умовах анонімності.

10:00 – 12:00. Валявся у ліжку, потім на дивані. Читав новини у Телезі та сварки у Фейсбуці. Думав, до якої армії піти добровольцем: до української – воювати з Путіним чи до ізраїльської – мочити Хамас. Довго зважував плюси та мінуси, так і не зміг зробити вибір, у результаті залишився лежати на дивані.

12:00 – 14:00. Снідав, зайнявся відеоблогерством. Взяв інтерв'ю для свого ютуб-каналу у відомого у вузьких колах блогера-емігранта Пупкіна. Потім блогер Пупкін взяв інтерв'ю для свого каналу в мене. Залишилися задоволені одне одним. Наші відео на ютубі викликали жваву реакцію глядачів, які у коментарях назвали обох блогерів *удаками.

14:00 – 16:00. Взяв у Фейсбуці участь у колективному лінчуванні викривачів, а потім у викритті лінчувальників.

16:00 – 19:00. Пішов на черговий емігрантський форум. Там і поїв. На цей раз вечеря сподобалася.

19:00 – 20:00. Довго думав на чий емігрантський вечір піти: сатирика чи політологині. Тексти у них однаково смішні, але квитки на політологиню чомусь у два рази дорожчі. Потім зрозумів – націнка за швидкість. Говорить вона вдвічі швидше. Подумав, що на ютубі її можна крутити і на більшій швидкості, до того ж безкоштовно. То навіщо гроші витрачати?

І взагалі, передумав іти. Натомість, вирішив зустрітися у пивній із соратниками по боротьбі.

20:00 – 8:00 Пили пиво, потім пішли до клубу. Потім не пам'ятаю...

Ні, таки дещо пригадую. Посперечалися, коли зробимо у Росії революцію. Я сказав, що за півроку. Інші вважають, що десь за рік. Та й песимісти ж вони...

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія блогер росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опозиціонер Яшин вважає, що міжнародна спільнота має «зробити російський народ союзником міжнародної коаліції»
«Справжня Росія сидить у в’язниці». Опозиціонер РФ звернувся до світу
29 вересня, 14:38
Росія заявила про масовану атаку безпілотників
Росія заявила про масовану атаку безпілотників
Сьогодні, 05:58
Російське слідство заявляє, затриманий наніс чорною фарбою написи та стилізований малюнок серця на фасади двох будівель, чим «осквернив їх»
У Петербурзі суд арештував росіянина за графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»
Сьогодні, 08:23

Ігор Ейдман

Щоденник російського революціонера-релоканта, який живе в одній із європейських столиць
Щоденник російського революціонера-релоканта, який живе в одній із європейських столиць
Росія вже давно робить ставку на ХАМАС
Росія вже давно робить ставку на ХАМАС
У Росії все йде до державного антисемітизму
У Росії все йде до державного антисемітизму
Російський імперіалізм, як алкоголізм чи наркоманія, погано піддається лікуванню
Російський імперіалізм, як алкоголізм чи наркоманія, погано піддається лікуванню
Вбивство Пригожина. Путін викрив сам себе
Вбивство Пригожина. Путін викрив сам себе
Про провину кожного росіянина за війну в Україні
Про провину кожного росіянина за війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
75K
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
14K
Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга
13K
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину
12K
Чому воюють Ізраїль та Палестина? Головні питання і відповіді
3223
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Сьогодні, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
Вчора, 23:09
Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Вчора, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 04:58

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту