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Росія заявила про масовану атаку безпілотників

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія заявила про масовану атаку безпілотників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністерство оборони Росії заявило, що засобами ППО нібито було перехоплено 27 безпілотних літальних апаратів

У ніч проти 15 жовтня на території Російської Федерації, працювали сили протиповітряної оборони. Повідомляють про нібито збиття повітряних цілей. Про це повідомляє міноборони РФ в Telegram.
 
Міністерство оборони Росії заявило, що засобами ППО нібито було перехоплено 27 безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять – над Курською областю та два – над Білгородською.

Як повідомлялося, у ніч на 15 жовтня в російському Курську пролунала серія вибухів, повідомляють про атаку безпілотників. 
 
Повідомлялось про щонайменше чотири серії вибухів, останні лунали о 23:23. Губернатор Курської області Руслан Старовойтов заявив про нібито роботу російської ППО по безпілотниках.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у телеграм-каналі.

За його словами, «український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію» під Курськом.

«Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно», – розповів російський губернатор.

Також у ніч проти 12 жовтня в Білгородській області РФ система ППО збила безпілотник, унаслідок чого почалася пожежа і загинули двоє людей. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

За його словами, дрон був збитий на підльоті до Білгорода.

Теги: пожежа Міноборони РФ Telegram безпілотник

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