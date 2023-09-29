«Справжня Росія сидить у в’язниці». Опозиціонер РФ звернувся до світу

Опозиціонер наполягає, що міжнародна спільнота має «змінити риторику щодо росіян» та зробити населення РФ «союзником міжнародної коаліції»

Опозиційний російський політик Ілля Яшин вважає, що справжня Росія нібито «не воює з українцями на фронті, а сидить у в'язниці». Про це він написав у Facebook.

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За словами опозиціонера, кількість російських політв'язнів вже перевалила за тисячу. «Намалювати портрет середньостатистичного російського політзека, заарештованого за антивоєнний протест, дуже складно: настільки всі вони різні. За ґратами сотні людей. Вчителі, пенсіонери, студенти, робітники, регіональні журналісти. Соціальний зріз всього нашого суспільства. Це є наш народ. 13-річну Машу Москальову, що намалювала антивоєнний малюнок, розлучили з батьком і відправили до притулку, а його – під домашній арешт (зараз він в колонії, Маша, на щастя, з матір'ю), а 15-річного прийомного сина-інваліда журналістки та активістки з Бурятії повернули до дитячого будинку, бо вона – у в'язниці. Це лише ті історії, які на слуху. Але й їх достатньо, щоб багато росіян обрали мовчання», – написав Яшин.

«Справжня Росія сидить у в'язниці, а також пише листи до політв'язнів, збирає гроші на передачі в СІЗО. За добу телемарафону росіяни зібрали 40 млн рублів на допомогу політв'язням і це з усіма труднощами, пов'язаними з повальними блокуваннями російських карток», – каже опозиціонер.

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«Я прошу вас чітко розділяти військових злочинців, які захопили владу в Кремлі, і звичайних громадян, які опинилися в Росії на правах заручників і живуть, заплющивши очі: хто від страху за своє життя і майбутнє, а хто від сорому і жаху від того, що відбувається», – сказав політик.

Крім того, Яшин закликав показати російському суспільству «вигляд майбутньої Росії». «Якщо ми хочемо, щоб росіяни стали союзниками цивілізованого світу, не варто малювати апокаліптичну картину наших міст, звернених у руїни, і говорити про неминуче розчленування нашої країни. Давайте натомість пояснимо людям, що Росія без Путіна – це про творення, а не про руйнування. Це вільна, щаслива та мирна країна, в якій хочеться жити, працювати та створювати сім'ї. Це не утопія, це можливо», – сказав опозиціонер.

Опозиціонер наполягає, що міжнародна спільнота має «змінити риторику щодо росіян» та зробити населення РФ «союзником міжнародної коаліції»

Нагадаємо, ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович пояснив, чому не варто називати росіян «свинособаками та генетичними рабами».

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До слова, Навальний написав листа, де звинувачує у всіх бідах першого президента РФ Бориса Єльцина та його прихильників, які, на думку опозиційного політика, привели до влади російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше критик політики Кремля і російського диктатора Володимира Путіна політик Олексій Навальний, який перебуває в російській в’язниці, закликав мешканців окупованих українських територій узяти активну участь у «виборах» в Росії.