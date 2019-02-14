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    Думки вголос

    Сурков передбачає розстріл Путіна?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Владислав Сурков та Володимир Путін - Сурков передбачає розстріл Путіна?
    Владислав Сурков та Володимир Путін

    Диктатори в Росії завжди погано закінчували

    Мовою оригіналу

    Сурков назвал Путина «Верховным правителем». Первый и последний человек, носивший такой титул в России - адмирал Колчак, был расстрелян. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Зла, видать, желает Сурок начальнику. :)

    Хотя с другой стороны и выбора большого нет. Царем не назовешь - все знают чем кончил последний русский царь (да и предыдущие через одного). Вождем - тоже, чтобы не напоминать финал Сталина в луже мочи, в полном одиночестве среди лицемерных «соратников», не пришедших на помощь, а потом сбросивших с пьедестала.

    В общем, как Путина не назови, все равно исход один. Диктаторы в России всегда плохо заканчивали.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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