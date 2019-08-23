У Росії є лише дві політичні константи - диктатура і номенклатура

Влада в СРСР незабаром формально змінилася, але номенклатура здебільшого залишилася на своїх місцях

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Увидел у Ирина Славина свою фотографию 1989 года. После двух или трех суток в обезьяннике (увезли аж в область) на суде по поводу участия в «несанкционированной» демонстрации, на которой впервые в Нижнем в советские времена был поднят российский триколор, Тогда за него давали сутки. Сейчас им украшены все начальственные кабинеты. А демонстрантов все равно сажают в обезьянники. И чиновники так же, как и тогда, готовы на все ради власти и привилегий.

В России вообще есть только две политические константы - диктатура и номенклатура. Флаги и идеологии меняются, а они остаются.

У нас тогда ничего не получилось. Власть вскоре формально сменилась, но номенклатура большей частью осталась на своих местах. Молодые и искренние демократы либо вписались в нее и скурвились, либо оказались в андеграунде. А номенклатура вскоре восстановила свое авторитарное господство.

Сейчас в российские суды на сотнях автозаков привозят таких же юных идеалистов, каким я был тридцать лет назад. Хочется верить, что они не повторят наших ошибок и сожгут номенклатурно-чекистское осиное гнездо дотла.