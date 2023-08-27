Вбивство Пригожина. Путін викрив сам себе

Путін бреше за однією і тією самою схемою

Зрозуміло, що Нємцов був повною протилежністю лиходію Пригожину. Однак у них є одне спільне – їх убив Путін. У Росії лише диктатор має ліцензію на вбивство представників правлячої верхівки чи зірок опозиційної сцени. Ніхто інший на це не наважився б.

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Цікаво, що, намагаючись відмазатися від цих вбивств, Путін очевидно повторювався і вдавався до одних і тих самих штампованих прийомів.

Після вбивства Нємцова:

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«З приводу злочину щодо Бориса Юхимовича Нємцова. Я був з ним знайомий особисто, у нас не завжди були з ними погані стосунки. Я то з ним взагалі ніколи стосунки не псував, він обрав такий шлях політичної боротьби, особистих атак і так далі. Але я до цього звик... не він один, але це зовсім не факт, що людину треба вбивати...

Злочинці мають бути знайдені та викриті, покарані. Можливо, це не відразу робиться, але в нас є й інші приклади подібних злочинів. І зрештою, незважаючи на те, що розслідування триває досить довго, воно приходить до свого логічного завершення».

Після вбивства Пригожина:

«Пригожина я знав дуже давно, з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки у неї були серйозні в житті, і домагався він результатів потрібних – і для себе, і, коли я просив його про це, для спільної справи, як от ці останні місяці... Він був талановитий чоловік, талановитий бізнесмен...

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Але що достеменно зовсім – мені про це доповідав сьогодні зранку керівник Слідчого комітету, — вони розпочали вже попереднє розслідування цієї події. Воно буде проведено у повному обсязі та доведено до кінця. Тут немає жодних сумнівів».

Таким чином в обох випадках використовувалася та сама схема ухиляння від відповідальності:

1. Підкреслювалося давнє знайомство та непогані стосунки з убитим (мовляв, хіба я міг убити старого приятеля).

2. Йшлося про відсутність особистої мотивації для вбивства (з Нємцовим стосунки нібито не псував, з Пригожиним навіть співпрацював безпосередньо перед убивством).

3. Стверджувалося, що розслідування буде доведено до кінця, а винні будуть покарані (мовляв, це не я – знайдемо справжніх замовників).

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Як показала справа Нємцова, всі ці виправдання – груба брехня. Однак Путін бреше за тією самою схемою знову.

Відмазки Путіна у справах Нємцова та Пригожина практично збігаються. Завчені прийоми уникнення відповідальності, що повторюються, видають вбивцю з головою.