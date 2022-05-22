«Пане Путін, зупиніть бійню». Емоційна розповідь мешканки Маріуполя, яка пережила Голокост
Ельвіра Борц та її чоловік більше місяця прожили під обстрілами у Маріуполі
Ельвіра Борц – 87-річна мешканки Маріуполя, яка пережила Голокост та Другу світову війну. Разом зі своїм 94-річним чоловіком Миколою Петровим, котрий пережив блокаду Ленінграда, вони змогли виїхати з Маріуполя до Києва завдяки волонтерам.
Подружжя прожило під обстрілами більше місяця.
Також жінка звернулася до президента РФ Володимира Путіна.
«Пане Путін, зупиніть цю бійню», – емоційно заявила 87-річна мешканки Маріуполя.
Нагадаємо, окупанти примусово вивезли до Росії майже 50 тис. маріупольців.
Варто зазначити, що з Маріуполя окупанти масово вивозять у «фільтраційні табори» чоловіків. Нині у таких таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже чотири тисячі осіб.