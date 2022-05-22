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    «Пане Путін, зупиніть бійню». Емоційна розповідь мешканки Маріуполя, яка пережила Голокост

    Ельвіра Борц пережила Голокост та Другу світову війну, але змушена була покинути рідне місто через російську агресію - «Пане Путін, зупиніть бійню». Емоційна розповідь мешканки Маріуполя, яка пережила Голокост
    Ельвіра Борц пережила Голокост та Другу світову війну, але змушена була покинути рідне місто через російську агресію
    фото: mrpl.city

    Ельвіра Борц та її чоловік більше місяця прожили під обстрілами у Маріуполі

    Ельвіра Борц – 87-річна мешканки Маріуполя, яка пережила Голокост та Другу світову війну. Разом зі своїм 94-річним чоловіком Миколою Петровим, котрий пережив блокаду Ленінграда, вони змогли виїхати з Маріуполя до Києва завдяки волонтерам.

    Подружжя прожило під обстрілами більше місяця.

    Також жінка звернулася до президента РФ Володимира Путіна.

    «Пане Путін, зупиніть цю бійню», – емоційно заявила 87-річна мешканки Маріуполя.

    Нагадаємо, окупанти примусово вивезли до Росії майже 50 тис. маріупольців.

    Варто зазначити, що з Маріуполя окупанти масово вивозять у «фільтраційні табори» чоловіків. Нині у таких таборах у Безіменному та Козачому Новоазовського району Донецької області перебувають майже чотири тисячі осіб.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна путін Україна Голокост окупація #stoprussia
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    «Пане Путін, зупиніть бійню». Емоційна розповідь мешканки Маріуполя, яка пережила Голокост