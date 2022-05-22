«Пане Путін, зупиніть бійню». Емоційна розповідь мешканки Маріуполя, яка пережила Голокост

Ельвіра Борц пережила Голокост та Другу світову війну, але змушена була покинути рідне місто через російську агресію фото: mrpl.city

Ельвіра Борц та її чоловік більше місяця прожили під обстрілами у Маріуполі