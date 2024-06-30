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Що за людина новий Болгарський патріарх? Кілька цитат

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Митрополит Відинський Даниїл став Болгарським Патріархом
фото з відкритих джерел

Трішки про божих людей...

Сьогодні в Болгарській православній церкві обрали собі нового патріарха.

Для того щоб розуміти, яку позицію БПЦ тепер займатиме щодо протистояння Вселенський патріархат vs РПЦ і щодо відносин з ПЦУ (зокрема її визнання) пропоную ознайомитись з тим, що її новий очільник ще зовсім нещодавно говорив на дану тематику:

«Гоніння на Церкву не припиняються... У перші роки після більшовицької революції гоніння на церкву в колишньому Радянському Союзі також були жахливими, чи не найжорстокішими та наймасовішими в історії церкви – винищення священиків, знищення сотень і тисяч храмів, спроба замінити саму інституцію через оновлювальний розкол...

Щось подібне відбувається сьогодні в Україні. Зараз це відбувається через створення Константинопольським Патріархом Варфоломієм у 2019 році т.зв. Православної Церкви України, враховуючи, що в Україні існує загальновизнана канонічна церква – Українська Православна Церква, яку очолює митрополит Київський Онуфрій. Ця неканонічно неспроможна дія з боку Патріарха Варфоломія призвела до ще більшого розколу в Україні.

Чисельність православних в Українській Православній Церкві на чолі з митрополитом Онуфрієм перевищує тих, хто належить до новоствореної церковної структури...

Духовенство цієї структури на практиці має проблеми з апостольською спадкоємністю, серед них є ті, хто висвячений цивільними особами, тобто немає спадкоємства апостольської благодаті. Є скинуті та відлучені з поважних канонічних причин, які прийняті та відновлені в «сан незаконно і без покаяння, і тим не менш, Патріарх Варфоломій намагався їх узаконити, видавши так званий Томос – документ про створення цієї неканонічної структури.

Він підписав і проголосив дві досі неканонічні структури, об’єднавши їх у так звану Православну церкву в Україні – ПЦУ, і визнав новостворене утворення канонічною Православною церквою в Україні...»

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Джерело
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Теги: Болгарія церква православна церква

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