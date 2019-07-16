На Росію очікують нові санкції від США

Що буде, якщо американці заборонять купляти нові російські обілгації

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Сообщение, что Палата представителей американского Конгресса одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020 год о новых санкциях по суверенному долгу Российской Федерации, напомнило о том, что введение новых санкций против России всё-таки, похоже, будет. А ведь начинало было казаться, что чуть ли не забыли американские законодатели про эти новые санкции. Нет, не забыли. Дождались, пока команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила своё расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, передала свой доклад генпрокурору, и двинули это санкционное дело дальше.

Российские власти, естественно, акцентировали внимание на том, что, по признанию спецпрокурора Мюллера, признаков сговора между Российской Федерацией и предвыборным штабом Трампа выявлено не было. Между тем Россию в гораздо большей степени должно было волновать совершенно другое. Было ли выявлено вмешательство России в американские выборы, потому что именно за это нам грозили новыми санкциями. Увы, это-то, по мнению американских, как у нас сегодня принято выражаться, партнеров, было доказано в полной мере. Значит — санкции.

Ну, и что это за санкции по суверенному долгу Российской Федерации? Суть их в следующем. Россия, как и другие государства, для выполнения своих бюджетных обязательств выпускает ценные бумаги — у нас они называются облигациями федерального займа (ОФЗ), которые покупают инвесторы, в том числе иностранные. Так образуется госдолг. На 01.06.2019 номинальный объем рынка ОФЗ составил 8,2 трлн рублей, из которых номинальный объем бумаг, принадлежащих нерезидентам, равнялся более 2,4 трлн рублей. Конечно, не все эти нерезиденты являются американскими инвесторами (точная оценка затруднена, но даже если ориентироваться на 30%-ю долю американцев, очевидна значимость их денег для российского бюджета). Да-да, мы сегодня живём, в том числе, на американские деньги. Ау, ура-патриоты, почему не возмущаетесь? Почему не возмущаетесь и тем, что видимая стабильность курса российского рубля в значительной степени пока поддерживается спросом американских инвесторов на рублевые ОФЗ?

Теперь представим, что американцам запретят покупать новые российские облигации. Конечно, деньги мы найдем, займем у других инвесторов, но будет обходиться нам это значительно дороже, надо будет более высокие проценты платить.

Кроме того, держатели наших ОФЗ, и не только американские, начнут выходить из уже имеющихся у них российских бумаг. В 2018 году мы уже наблюдали такой процесс, когда доля нерезидентов-держателей ОФЗ снизилась с 35% в апреле 2018 года до менее 25% к концу 2018 года. И мы помним, как это отразилось на рубле, который сильно подешевел. Можно не сомневаться, что к таким же последствиям приведёт и запрет американцам на покупку нового российского суверенного госдолга.

Что такое сильно дешевеющий рубль, мы прекрасно знаем: скачок инфляции, резко выросшая неопределённость экономической ситуации со всеми вытекающими отсюда последствиями и пр.

Вот такие перспективы, которые, похоже, неторопливо и неотвратимо приближаются. А ведь это только одни из возможных санкций. Так что если кому-то было показалось, что санкции — это ерунда (типа: «а чё — и ничё»), то такие оценки надо признать, по меньшей мере, преждевременными.

Джерело: Эхо Москвы

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