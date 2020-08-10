Інформації про затриманих і постраждалих українців у Білорусі поки нема – МЗС



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Білоруські правозахисники повідомляють про сотні затриманих у всіх куточках країни

Посольство України у Білорусі наразі з'ясовує інформацію про можливу наявність своїх громадян серед постраждалих та затриманих, - посольство

Посольство України в Білорусі наразі не отримувало звернень щодо затриманих чи постраждалих громадян України під час протестів у різних частинах країни. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Укрінформу.

«Станом на зараз звернень щодо затриманих чи постраждалих громадян України до посольства в Білорусі не надходило. Консульський відділ посольства вживає заходів щодо з'ясування можливої наявності громадян України серед постраждалих та затриманих під час сутичок протестувальників з правоохоронцями», - йдеться у відповіді на запит.

Як повідомлялося, правозахисний центр «Вясна» заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту в Мінську та ще десятки перебувають у лікарнях.

До відома, у Білорусі станом на 10:00 10 серпня кількість затриманих силовиками під час протестів зросла до 213 осіб.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.