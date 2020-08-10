Інформації про затриманих і постраждалих українців у Білорусі поки нема – МЗС
Посольство України у Білорусі наразі з'ясовує інформацію про можливу наявність своїх громадян серед постраждалих та затриманих, - посольство
Посольство України в Білорусі наразі не отримувало звернень щодо затриманих чи постраждалих громадян України під час протестів у різних частинах країни. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Укрінформу.
«Станом на зараз звернень щодо затриманих чи постраждалих громадян України до посольства в Білорусі не надходило. Консульський відділ посольства вживає заходів щодо з'ясування можливої наявності громадян України серед постраждалих та затриманих під час сутичок протестувальників з правоохоронцями», - йдеться у відповіді на запит.
Як повідомлялося, правозахисний центр «Вясна» заявив, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акцій протесту в Мінську та ще десятки перебувають у лікарнях.
До відома, у Білорусі станом на 10:00 10 серпня кількість затриманих силовиками під час протестів зросла до 213 осіб.
Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.
Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.
Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.
У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.
ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.
Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».
Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.
Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.
За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.