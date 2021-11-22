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    Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну

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    Протягом останніх тижнів США попередили союзників з ЄС про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну - Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну
    Протягом останніх тижнів США попередили союзників з ЄС про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну
    архівне фото з відкритих джерел

    Ле Дріан наголосив, що важливо знайти «спосіб працювати разом», притому що авторитарні схильності Путіна дедалі більше проявляються в останні місяці

    Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вторгення Росії на українські території матиме тяжкі наслідки. Про це пише Bloomberg.

    «Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до вкрай тяжких наслідків», – зауважив він.

    ЗМІ вказує, що протягом останніх тижнів США попередили союзників з ЄС про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.

    Ле Дріан наголосив, що важливо знайти «спосіб працювати разом», притому що авторитарні схильності Путіна дедалі більше проявляються в останні місяці.

    Він додав, що РФ повинна використати свій вплив для розв'язання міграційної кризи в Білорусі.

    «Саме зараз час для Росії натиснути (на Білорусь – ред.)», – сказав Ле Дріан.

    До слова, Польща стурбована: наразі російські війська можуть напасти на Україну.

    Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.

    Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

    2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

    Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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    Теги: ЄС Росія міністр Франція Міноборони РФ військові Україна кордон
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    Франція попередила Росію про тяжкі наслідки в разі вторгнення в Україну