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    Думки вголос

    Командир роти, який тримав цю війну на своїх плечах

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Нашу війну на своїх плечах несуть отакі 25-річні командири середньої ланки - Командир роти, який тримав цю війну на своїх плечах
    Нашу війну на своїх плечах несуть отакі 25-річні командири середньої ланки
    фото: Ігор Луценко/facebook

    Це покоління захисників ще вчора були студентами, а тепер вирішують долю країни

    Юрій Таран пішов від нас. Командир роти, з яким ми пройшли кілька лютих боїв.

    Кілька діб сиділи з ним під танком, котрий б'є прямою наводкою по нашій будівлі – Харківщина.

    Врубівка на Луганщині, де до танків додався Піон – гармата, призначена для стрільби ядерними зарядами.

    Звичайний не-атомний снаряд Піону вириває котлован під невеликий будинок.

    В таких умовах Юра тримав своїх людей, і вони були здатні відбивати атаки оснащеної найновішими засобами російської спецури.

    Йому було тяжко. Ми були одні з небагатьох, кому він мав змогу про це розказати.

    ***

    Нашу війну на своїх плечах несуть отакі 25-річні командири середньої ланки.

    Вони буквально кілька років тому залишили студентську парту, а тепер вирішують долю країни.

    І тримаються прекрасно.

    Нічим іншим, як наявністю особливих «генів» у нашого народу, я це пояснити не можу.

    Це покоління захисників просто мусить взяти владу в свої руки. Бо воно на це заслужило своїм потом, кров'ю і командирською кмітливістю.

    ***

    Шкода, що Юра не уберігся.

    Царство небесне побратиму.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: росія окупанти війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    Командир роти, який тримав цю війну на своїх плечах