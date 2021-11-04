  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко
рус
    Думки вголос

    Побажання смерті та зневага – погані методи в розмові з антивакцинаторами

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З вакцинами чи без епідемію можна і треба зупиняти - Побажання смерті та зневага – погані методи в розмові з антивакцинаторами
    З вакцинами чи без епідемію можна і треба зупиняти
    фото з відкритих джерел

    Протистояння серед звичайних громадян на тему вакцинації вигідне в першу чергу Росії

    Протистояння навколо щеплення серед звичайних українців вигідне владі, бо знімає з неї відповідальність за боротьбу з епідемією. Невиправдано знімає, бо з вакцинами чи без епідемію можна і треба зупиняти, про що свідчить досвід деяких країн.

    Ще більшою мірою таке протистояння вигідне РФ. Воно має перспективу глибокого громадянського конфлікту, бо нині кожна зі сторін переконана, що дії протилежної загрожують її життю і здоров’ю.

    Найнебезпечніше те, що питання вакцинації розколює низове громадянське суспільство – найсильнішу гарантію проти поширення російського впливу.

    Побажання смерті, насмішки, зневага та інше цькування – навряд чи є хорошими методами у даній ситуації.

    Читайте також:

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці епідемія щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Побажання смерті та зневага – погані методи в розмові з антивакцинаторами