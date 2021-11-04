Побажання смерті та зневага – погані методи в розмові з антивакцинаторами

З вакцинами чи без епідемію можна і треба зупиняти

З вакцинами чи без епідемію можна і треба зупиняти

Протистояння серед звичайних громадян на тему вакцинації вигідне в першу чергу Росії

Протистояння навколо щеплення серед звичайних українців вигідне владі, бо знімає з неї відповідальність за боротьбу з епідемією. Невиправдано знімає, бо з вакцинами чи без епідемію можна і треба зупиняти, про що свідчить досвід деяких країн.

Ще більшою мірою таке протистояння вигідне РФ. Воно має перспективу глибокого громадянського конфлікту, бо нині кожна зі сторін переконана, що дії протилежної загрожують її життю і здоров’ю.

Найнебезпечніше те, що питання вакцинації розколює низове громадянське суспільство – найсильнішу гарантію проти поширення російського впливу.

Побажання смерті, насмішки, зневага та інше цькування – навряд чи є хорошими методами у даній ситуації.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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