Ще в одному ТРЦ на Троєщині відкрився пункт вакцинації

Щеплення можна зробити вакцинами AstraZeneca та Moderna

У ТРЦ «РайON» на вул. Миколи Лаврухіна, 4 в Деснянському районі Києва запрацювала спеціально виділена зона вакцинації проти Covid-19. Вона розміщена поруч із супермаркетом «Сільпо». Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Щеплення роблять вакцинами AstraZeneca та Moderna.

Для вакцинації треба мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Час роботи пункту: з 10:00 до 18:00.

Раніше на Троєщині відкрився пункт вакцинації у ТРЦ «Sky mall» на вулиці Шухевича, 2Т. Він працює з 11:00 до 16:00 щоденно.

З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.