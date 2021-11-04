Ще в одному ТРЦ на Троєщині відкрився пункт вакцинації
Щеплення можна зробити вакцинами AstraZeneca та Moderna
У ТРЦ «РайON» на вул. Миколи Лаврухіна, 4 в Деснянському районі Києва запрацювала спеціально виділена зона вакцинації проти Covid-19. Вона розміщена поруч із супермаркетом «Сільпо». Про це повідомляє «Вечірній Київ».
Щеплення роблять вакцинами AstraZeneca та Moderna.
Для вакцинації треба мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.
Час роботи пункту: з 10:00 до 18:00.
Раніше на Троєщині відкрився пункт вакцинації у ТРЦ «Sky mall» на вулиці Шухевича, 2Т. Він працює з 11:00 до 16:00 щоденно.
З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.