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    Ще в одному ТРЦ на Троєщині відкрився пункт вакцинації

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    У столиці працюють 148 пунктів щеплення - Ще в одному ТРЦ на Троєщині відкрився пункт вакцинації
    У столиці працюють 148 пунктів щеплення
    Фото: КМДА

    Щеплення можна зробити вакцинами AstraZeneca та Moderna

    У ТРЦ «РайON» на вул. Миколи Лаврухіна, 4 в Деснянському районі Києва запрацювала спеціально виділена зона вакцинації проти Covid-19. Вона розміщена поруч із супермаркетом «Сільпо». Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Щеплення роблять вакцинами AstraZeneca та Moderna.

    Для вакцинації треба мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

    Час роботи пункту: з 10:00 до 18:00.

    Раніше на Троєщині відкрився пункт вакцинації у ТРЦ «Sky mall» на вулиці Шухевича, 2Т. Він працює з 11:00 до 16:00 щоденно.

    З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

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    Теги: Київ кияни вакцинація коронавірус
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    Ще в одному ТРЦ на Троєщині відкрився пункт вакцинації