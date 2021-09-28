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    Думки вголос

    Український спецназ прославився на весь світ

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Наші спецпризначенці евакуйовували журналістів в аеропорт столиці уже за талібів - Український спецназ прославився на весь світ
    Наші спецпризначенці евакуйовували журналістів в аеропорт столиці уже за талібів
    фото з відкритих джерел

    Нас називають «малою, але загартованою в битвах нацією»

    Вийшла стаття Нью-Йорк Таймс, ну просто вщерть заповнена вдячністю до українського спецназу в Афганістані. Розказують про черговий евакуаційний рейс з Кабулу, як ГУРівці його супроводжують, про деталі складнощів з талібами.

    Це якась просто оголтєла пропаганда української воєнщини, я вам скажу! Нас називають «малою, але загартованою в битвах нацією». Згадують, як наші спецпризначенці евакуйовували журналістів в аеропорт столиці уже за талібів, стріляючи в повітря.

    Журналіст цитує нашого офіцера – але випадкових цитат не буває: «Більшість країн Заходу, на мою думку, не зроблять чогось, якщо це небезпечно», – сказав він. «Ми живемо з війною сім років, тому наше розуміння того, що є небезпечним, трохи інше».

    Це те, про що кажу я і що визнають навіть запрошені автори британського Економіста. У західних країн – дефіцит кадрів для небезпечних операцій по світу. Операцій треба багато, а людей, готових ризикувати, у них обмаль.

    І ми маємо використовувати свій потенціал для того, щоб розширяти свою присутність по світу. На спорожніле місце має прийти Україна.

    І якщо хтось мінімально розуміється на журналістиці, такі статті – це просто запрошення до цього.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: пропаганда Афганістан Нью-Йорк Україна
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    Український спецназ прославився на весь світ