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    Стало відоме справжнє ім’я луцького терориста: має судимість та проживає у Дубні

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    <span>Максим Плохой виявився Максимом Кривошем</span> - Стало відоме справжнє ім’я луцького терориста: має судимість та проживає у Дубні
    Максим Плохой виявився Максимом Кривошем

    У місцях позбавлення волі Кривош-Плохой відсидів кілька термінів

    Справжнє ім'я чоловіка, який захопив заручників у Луцьку, — Кривош Максим Степанович, повідомляють Волинські новини з посиланням на власні джерела.

    За даними видання, чоловік, який представився поліції як Максим Плохой, має судимість та примусово лікувався у психіатричній лікарні.

    Максим Кривош прописаний офіційно в Дубні Рівненської області. У місцях позбавлення волі відсидів кілька термінів, тоді ж він і написав свою книгу Філософія злочинця.

    Агентство пише, що після виходу з в’язниці перебував у полі зору поліції. Зі слів людей, які його опізнали, чоловік справляв враження «дивакуватої людини».

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками У рполіції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. 

    Наразі полісмени моніторять його акаунт і намагаються зрозуміти вимоги терориста та вести з ним перемовини. Відомо, що в автобусі перебуває щонайменше 20 заручників і вони прикуті наручниками. Згодом в СБУ уточнили, що заручників близько 10 осіб. 

    Також у мережі з'явилося відеозвернення чоловіка, який захопив у Луцьку автобус з людьми та погрожує його підірвати.

    Терорист, який посеред Луцька захопив автобус із пасажирами, опублікував свої вимоги у Twitter.  Зокрема, він «привітав» усіх із днем антисистеми і заявив, що «держава – це перший терорист». 

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку. 

    Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

    Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

    Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.

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