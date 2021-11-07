Байден планує новий саміт щодо коронавірусу: стали відомі деталі

Помічник президента США Джейк Салліван зазначив, що вакцинація, на думку експертів, необхідна для перемоги над пандемією

Президент США Джо Байден має намір скликати новий саміт по коронавірусу на початку 2022 року. Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у недільному інтерв'ю телеканалу CNN.

«Це те, що, за заявами ВООЗ та епідеміологів, необхідно для остаточної перемоги над пандемією. США запропонували понад 1 млрд доз вакцини, і ми вже передали понад 225 млн з них, більше, ніж весь інший світ. Так що президент Байден зібрав світ, щоб представити план. Щоб простежити за виконанням цих цілей, держсекретар США Ентоні Блінкен проведе захід у розвиток цих завдань у листопаді, а Байден знову збере світ на початку наступного року», – сказав Салліван.

Він підкреслив, що саме Байден на вересневому віртуальному саміті з коронавірусу виступив з ініціативою вакцинувати 70% населення світу до вересня наступного року.

«Президент Байден задавався тим же питанням, чому на вакцинацію світового населення від коронавірусу направляється так мало ресурсів по мірі того, як наближалося літо і ставала все більш очевидною різниця між тим, що необхідно для вакцинації всього світу і тим, що направляють на цю мету країни по всьому світу, – сказав Салліван. – Так що він скликав мир на саміт у вересні і поставив амбітну мету – вакцинувати 70% населення світу за рік, загалом – до наступного вересня».

Попередній саміт по коронавірусу Байден провів 22 вересня 2021 року.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що повноцінна кампанія вакцинації дітей розпочнеться з наступного тижня, яка охопить 28 мільйонів маленьких пацієнтів.

«Упродовж місяців ми планували та готувалися до вакцинації наших дітей. Наша програма активізується цього тижня, і щодня відправлятиметься (по країні – ред.) дедалі більше доз, щоби ми змогли запустити її на повну наступного тижня», – заявив президент США.

Він повідомив, що в країні для імунізації маленьких дітей розгортається 20 тисяч пунктів, що дозволить щепити близько 28 мільйонів нових пацієнтів.

Світова спільнота негайно повинна почати вживати заходів для зміцнення стійкості глобальних ланцюгів поставок і зробити так, щоб затримки, подібні нинішнім, не повторилися у майбутньому. Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи на заході, присвяченому глобальним ланцюгам поставок, на полях саміту Групи двадцяти (G20) у Римі.