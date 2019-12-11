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    Думки вголос

    У випадку схвалення закону про продаж землі «слуг народу» люди битимуть на кожному кроці

    • Ігор Мосійчук

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Андрія Богданця сьогодні побили&nbsp;&laquo;свободівці&raquo; - У випадку схвалення закону про продаж землі «слуг народу» люди битимуть на кожному кроці
    Андрія Богданця сьогодні побили «свободівці»

    По сьогоднішній бійці в парламенті на засіданні аграрного комітету, в ході якої учасники АТО, колишні нардепи від «Свободи», наваляли люлєй нардепу від «Слуги Народу» Андрію Богданцю

    Я не схвалюю того, що відбулося, але у випадку схвалення закону про продаж української землі нардепів-слуг жорстко битиме народ на кожному кроці.

    Бійка - на відео з 1 год. 38 хв. 

    Плюс до того, сама персона нардепа Богданця, який зовсім недавно був засуджений за побиття людини і уник реального терміну ув’язнення лише прикрившися фіктивно отриманим посвідченням учасника бойових дій, викликає відразу бажання застосувати до нього виховні заходи.

    Спроба ув’язнити за цю бійку «свободівців» через негативний рейтинг Богданця ще більше призведе до зниження підтримки Зеленського та СН і особливо в західноукраїнських регіонах!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    АТО учасники АТО мораторій на продаж землі партія Слуга народу Андрій Богданець
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